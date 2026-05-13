Unter dem Titel „Journey“ startet am Sonntag, 17. Mai, die Konzertreihe „Musik im Paradiesgarten“ der Koblenzer Gartenkultur. Von 15 bis 16 Uhr erklingt Kammermusik in der ungewöhnlichen Besetzung von Harfe und Trompete.

Stammbesuchern dürfte Stefanie Zimmer bekannt sein, die regelmäßig für paradiesische Klänge sorgt. Die Harfenistin des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie tritt erneut gemeinsam mit dem Trompeter Daniel Ackermann auf. Die beiden Musiker begeben sich auf eine Reise durch 400 Jahre Musikgeschichte. Gespielt werden Werke von der Renaissance über Barock und Klassik bis hin zur Gegenwart.

Im Garten neben der Basilika St. Kastor erklingen auf Einladung der Stadtgärtner unter anderem Stücke von Susato, Bach, Mozart sowie den Beatles.

Der Eintritt ist frei. Reservierungen sind nicht möglich. Bei Regen findet das Konzert in der Basilika St. Kastor statt.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Stefanie Zimmer, Harfenistin des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie, eröffnet am Sonntag gemeinsam mit dem Trompeter Daniel Ackermann die Konzertreihe „Musik im Paradiesgarten“.