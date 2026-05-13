Am vergangenen Samstag fand auf dem Zentralplatz in Koblenz der Aktionstag „Gemeinsam aktiv – Wo Begegnung bewegt“ statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über vielfältige Angebote rund um Inklusion, Rehabilitation und Teilhabe zu informieren und selbst aktiv zu werden.

Veranstaltet wurde der Aktionstag vom Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz e.V. (BSV RLP) unter der Schirmherrschaft von Katharina Kubitza, Behindertenbeauftragte der Stadt Koblenz.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen verschiedene Para-Sportarten, die vor Ort vorgestellt und von den Teilnehmenden direkt ausprobiert werden konnten. Darüber hinaus präsentierten zahlreiche Institutionen, Vereine und Organisationen aus der Region ihre Angebote und standen für Austausch und Beratung zur Verfügung.

Begleitet wurde der Aktionstag durch das Netzwerk Teilhabe für den Landkreis Mayen-Koblenz und die Stadt Koblenz, welches sich erfreut über das große Interesse sowie die positive Resonanz der Besucherinnen und Besucher erfreute. Der Aktionstag setzte damit ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion und gemeinschaftliches Engagement in der Region.

Das Netzwerk Teilhabe ist ein Zusammenschluss von Menschen mit Behinderungen in der Netzwerkregion und jener Menschen, die sich mit ihnen verbunden fühlen. Es setzt sich dafür ein, die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen zu fördern, den Dialog stärken und den Zugang zu Informationen erleichtern.

Das Netzwerk lädt Bürger, Vereine, Organisationen und Institutionen ein, sich zu beteiligen, mitzudenken und mitzugestalten – für eine Gesellschaft, in der Teilhabe allen möglich ist.

Die Mitgliedschaft im Netzwerk Teilhabe ist kostenfrei. Das Netzwerk wird im Wesentlichen durch personelle und sonstige Ressourcen sowie ehrenamtliche Mitarbeit der Mitglieder getragen. Eine Anmeldung ist online unter www.koblenz.de und www.kvmyk.de möglich; alternativ kann die Beitrittserklärung ausgefüllt und per Post zugesendet werden.

Das Netzwerk Teilhabe ist ab sofort auch auf Instagram unter dem Profil netzwerk.teilhabe.mykko zu finden. Dort können interessierte Bürgerinnen und Bürger dem Netzwerk folgen und sich über alle Aktivitäten auf dem Laufenden halten.

Für Fragen stehen die Netzwerkkoordinatorinnen Meike Koch unter der Telefonnummer 0261/108-133 und Nathalie Kasten unter der Telefonnummer 0261/129-2229 oder per E-Mail an netzwerk.teilhabe@stadt.koblenz.de zur Verfügung.

Bildunterzeile:

Das Netzwerk Teilhabe mit den beiden Koordinatorinnen Meike Koch (Kreisverwaltung Mayen-Koblenz) und Nathalie Kasten (Stadtverwaltung Koblenz) waren gemeinsam mit Katharina Kubitza (Behindertenbeauftragte der Stadt Koblenz) beim Aktionstag „Gemeinsam aktiv – Wo Begegnung bewegt“ auf dem Koblenzer Zentralplatz vertreten. Foto: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz