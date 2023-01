Am Donnerstag, 19.01.23, wurde die Polizei Koblenz gegen 14 Uhr auf einen aufgebrochenen Münzfernsprecher aufmerksam gemacht, der in der Neversstraße in Koblenz in der Nähe der dortigen Bank steht. Unbekannte Täter hatten den Münzfernsprecher gewaltsam geöffnet und dem Anschein nach das darin befindliche Münzgeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Koblenz unter 0261-103 2510 entgegen.