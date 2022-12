Die stellvertretende Landesvorsitzende im Verband deutscher Schriftsteller*innen (VS RLP), Monika-Katharina Boess (Mörsfeld), hat den 2. Preis beim diesjährigen Kunstpreis in Literatur bei Lotto Rheinland-Pfalz gewonnen.

Das Thema “Hoffnung” ließ viele Möglichkeiten der Interpretation zu. In ihrem Text, der sich mittlerweile zu einem Romananfang entwickelt hat, ging es um die Utopie einer “besseren, einer gerechteren Gesellschaft” im Umfeld der 48iger Revolution. Der Landesvorsitzende des VS, Ferhat Cato (Engers), betonte in einer Stellungnahme: “Wir sind stolz auf Monika und Sie verdient mit ihrem schriftstellerischen Können und ihrer jahrzehntelangen Arbeit ganz sicher diesen Preis.”

Weitere Informationen zu Monika Katharina Boess gibt es unter folgendem Link http://www.vs-rlp.de/2007/monika-boess/