Eines der aktuell größten Infrastrukturprojekte in Rheinland-Pfalz und das größte Bauprojekt in der jüngeren Koblenzer Geschichte steht mit dem Neubau der Pfaffendorfer Brücke unmittelbar bevor. Über den Ablauf der ca. fünfjährigen Baumaßnahme, welche mit Kosten von rund 181 Mio. Euro veranschlagt ist, informiert die Stadtverwaltung Koblenz am kommenden Montag, 12. Dezember, um 18 Uhr, in der Rhein-Mosel-Halle. Alle Interessierten sind eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und mehr über die einzelnen Bauphasen und die Verkehrsführung zu erfahren. Die Begrüßung zur Veranstaltung wird durch Oberbürgermeister David Langner erfolgen.