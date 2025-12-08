Das Team der Stadtbibliothek lädt am Dienstag, 16. Dezember 2025, ab 16 Uhr zu einem besonderen Weihnachts-Workshop für Kinder ab acht Jahren ein.

Unter dem Motto „Weihnachten in Bewegung“ soll ein eigener „Stop Motion“-Kurzfilm entstehen

Die Teilnehmenden gestalten gemeinsam kleine Figuren aus Knete. Anschließend werden mit Tablets und vorbereiteten Filmsets Schritt für Schritt die einzelnen Szenen fotografiert. Die Fotos werden mit einer speziellen „Stop Motion“-App zu einem bewegten Mini-Film zusammengesetzt.

Nach Ende der Mitmachaktion erhalten die Teilnehmenden ihren fertigen Film per E-Mail zugeschickt.