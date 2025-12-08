Letztes Konzert im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum am 20. Dezember

Lahnstein. Was 2002 mit einem eindrucksvollen ersten Auftritt begann, entwickelte sich zu einer der prägendsten Musikreihen der Region: Lulo Reinhardts Acoustic Lounge im Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ). Damals eroberte der Gitarrist gemeinsam mit weiteren Musikerinnen und Musikern zum ersten Mal die Herzen des Lahnsteiner Publikums – ein Vorgeschmack auf das, was folgen sollte.

Seit dem offiziellen Start der Reihe im Jahr 2006 brachte Reinhardt in den vergangenen 19 Jahren eine beeindruckende Vielfalt internationaler Gäste auf die kleine, aber feine Bühne im JUKZ. Ob die japanische Koto-Meisterin Karin Nakagawa mit Uli Krämer, die iranische Santur-Virtuosin Arezoo Rezvani, Top-Gitarristen wie André Krengel, Moro Reinhardt, Gerd Stein und Jens Mackenthun, der türkische Tar-Spieler Cemil Qocgiri oder Ausnahmegitarristen wie Mike Dawes, Daniel Stelter und die bezaubernde Yuliya Lonskaya – sie alle folgten Lulos Einladung und prägten die besondere Atmosphäre der Konzertreihe.

Charakteristisch für die Acoustic Lounge war stets die unmittelbare Nähe zwischen Publikum und Künstlern sowie die spürbare Freude am gemeinsamen Musizieren.

Am Samstag, 20. Dezember findet die Reihe nun ihren krönenden Abschluss – ein besonderer Abend mit Lulo Reinhardts Latin Swing Project. Begleitet wird er dabei von langjährigen Weggefährten: Daniel Weltinger (Violine), Uli Krämer (Schlagzeug), Winfried Schuld (Piano) und Harald Becher (Bass). Gemeinsam versprechen sie einen unvergesslichen musikalischen Rückblick und einen würdigen Abschied von einer Ära.

Karten sind im Vorverkauf bei der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz oder im JUKZ in der Wilhelmstraße 59 zum Preis von 20,00 Euro erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 19.00 Uhr, hier können Karten für 22,00 Euro erworben werden.

Bildunterzeile:

Das Team des JUKZ und alle Beteiligten des Latin Swing Projects freuen sich auf eine letzte, ganz besondere Acoustic Lounge – voller Musik, Erinnerungen und Emotionen. (Foto: Lulo Reinhardt)