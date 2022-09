Erinnern Sie sich noch an Ihre Schulzeit und die ersten Gehversuche mit der EDV? EDV was? Dahinter verbirgt sich die elektronische Datenverarbeitung. Heute heißt das neudeutsch meist IT (Informationstechnologie). Mal abgesehen von diesen Begrifflichkeiten durchdringt uns die Technik drum herum immer mehr. War es vor wenigen Jahren noch Standard, die Lohnsteuererklärung von Hand auszufüllen oder zumindest in Papier zum Finanzamt zu schicken, geht das heute fast nur noch elektronisch.

Da stellt sich vielen die Frage: Fluch oder Segen? Verweigern oder Mitschwimmen? – auch den Volkshochschulen und insbesondere der vhs Koblenz im Rauental in der Hoevelstraße 6.

Seit Jahrzehnten bietet ein engagiertes Team des Fachbereiches Berufliche Bildung & EDV vielseitige und kurzweilige Computerkurse. Dazu gehören u. A. die Standards Windows 10 und 11, MS Office mit Excel, Word, PowerPoint über 10-Finger Tastschreiben, macOS, Android bis hin zu Online-Verkauf, E-Mail-Sicherheit, Social Media und Webseitengestaltung. Ein Team langjähriger und auch immer wieder neuer Dozent*innen möchte die Teilnehmenden aus allen Altersgruppen zielgerichtet dabei unterstützen, sich die Kenntnisse für den privaten und oder beruflichen Alltag anzueignen. Dabei sieht sich die vhs Koblenz als Teil der vielen Volkshochschulen immer verpflichtet, Kurse zu sozialverträglichen Konditionen anzubieten.