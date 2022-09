Sitzung vom 15. September 2022

Lahnstein. Die erste Lahnsteiner Stadtratssitzung nach der Sommerpause hatte zwar nur einen, dafür jedoch weitreichenden Tagesordnungspunkt: den Abschluss von Gaslieferverträgen.

Der Bündelvertrag für die Lieferung von Erdgas für die Abnahmestellen der Stadtverwaltung Lahnstein sowie den Wirtschaftsbetrieben Lahnstein endet am 31. Dezember 2022.

Bei seiner Sitzung am 10. Februar 2022 hatte der Stadtrat beschlossen, die gt-Service GmbH als Kooperationspartner des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz mit der 3. Bündelausschreibung Erdgas RLP 2023-2025 zu beauftragen. Im deren Rahmen gingen jedoch keine verbindlichen Angebote ein. Hiervon sind auch die Abnahmestellen der Stadt Lahnstein betroffen.

Somit sind die Voraussetzungen erfüllt mit potenziellen Energieversorgungsunternehmen am Markt in Verhandlungen zu treten, inwieweit diese bereit sind, die in Abnahmestellen ab dem 01. Januar 2023 mit Gas zu beliefern.

Der Stadtrat hat hierzu mehrheitlich dem zweiten Beschlussvorschlag zugestimmt, demzufolge die Stadt Lahnstein im Verhandlungsverfahren eine Vereinbarung mit einem örtlichen Gasanbieter abschließt. Es wird ein Gasbezug zum Festpreis vereinbart. Die Verwaltung wird im Hinblick auf die zeitliche Dringlichkeit zum Abschluss einer Vereinbarung bis zu einem Gesamtvolumen in Höhe von 1,5 Millionen Euro ermächtigt.

