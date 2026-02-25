Kürzlich wurde in der Legia-Halle in Koblenz-Lay die Meisterehrung der Stadtverwaltung Koblenz und des Stadtsportverbandes Koblenz veranstaltet. Dabei wurden die größten sportlichen Erfolge der Koblenzer Sportlerinnen und Sportler des vergangenen Jahres gewürdigt.

151 Athletinnen und Athleten aus 20 Koblenzer Vereinen wurden dafür geehrt, im Jahr 2025 den ersten bis dritten Platz bei Deutschen-, Europa- oder Weltmeisterschaften belegt zu haben.

Weitere 81 Stadtmeisterinnen und Stadtmeister, also die besten Sportlerinnen und Sportler in einer Disziplin in Koblenz, wurden ebenfalls ausgezeichnet.

Bürgermeisterin Ulrike Mohrs betonte: „Die geehrten Sportlerinnen und Sportler haben unwahrscheinlich viel Einsatz gebracht. Sie haben nicht nur ihre Freizeit geopfert, sondern immer wieder vielfältige Herausforderungen gemeistert und Durchhaltevermögen gezeigt. Die Auszeichnung haben sie sich absolut verdient.“

Den besonderen Abschluss des Abends bildete die Auszeichnung „Sportler des Jahres 2025“. Wer den Titel erhält, bleibt traditionell bis zur Verkündung ein Geheimnis. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Turner Angelo Schall, welcher sich überrascht zeigte: „Ich habe damit gar nicht gerechnet. Aber ich fühle mich mehr als geehrt.“ Er wurde gewürdigt, da er sich in der Rolle des Teamkapitäns der Kunstturnvereinigung Koblenz auch abseits der Sporthalle mit besonderem Engagement für die Belange seiner Mannschaft eingesetzt hat. Damit leistete er einen wesentlichen Beitrag für den Aufstieg des Vereins in die erste Turnbundesliga in der vergangenen Saison.

Für Schall ist die Auszeichnung das Ergebnis einer starken Gemeinschaftsleistung: „Das hat mir das Team ermöglicht. Ich selbst habe nur einen Teil dazu beigetragen, diesen Titel tragen zu dürfen.“

Abschließend hob Bürgermeisterin Mohrs die Bedeutung von Sport für Kinder und Jugendliche hervor: „Sport macht Spaß, ist gesund und steht für Gemeinschaft und Miteinander. Wenn wir Kinder schon früh an den Sport heranführen, bleiben sie häufig auch langfristig dabei. Deshalb ist der Sport für unsere Gesellschaft so wichtig.“

Die Ehrung „Sportler des Jahres“ fand in diesem Jahr bereits zum 48. Mal statt.

Bildunterschrift 1: 151 Athletinnen und Athleten aus 20 Koblenzer Verein wurden dafür geehrt, im Jahr 2025 den ersten bis dritten Platz bei Deutschen-, Europa- oder Weltmeisterschaften belegt zu haben. Foto: Stadt Koblenz/Julian Häuser

Bildunterschrift 2: 81 Stadtmeisterinnen und Stadtmeister, also die besten Sportlerinnen und Sportler in einer Disziplin in Koblenz, wurden ebenfalls ausgezeichnet. Foto: Stadt Koblenz/Julian Häuser

Bildunterschrift 3: Angelo Schall (2. von rechts) durfte sich über die Trophäe „Sportler des Jahres 2025“ freuen. Zu den ersten Gratulanten zählten (von links) Axel Verhagen (1. Vorsitzender Stadtsportverband Koblenz), Ulrike Mohrs (Bürgermeisterin Stadt Koblenz), Lutz Itschert (Vorsitzender Koblenzer Ruderclub Rhenania e.V. – Stifter der Geheimrat-Wilhelm-Rautenstrauc h-Trophäe) und Jörg Pfeffer (Amtsleiter Sport- und Bäderamt). Foto: Stadt Koblenz/Julian Häuser