Am Donnerstag, 12.03.2026, findet um 14:00 Uhr die 49. Sitzung der Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ im Rathausgebäude I, Saal 101 in Koblenz statt.

Die Sitzung wird durch Bürgermeisterin Ulrike Mohrs und Polizeipräsident Jürgen Süs eröffnet. Im Anschluss berichtet das Polizeipräsidium Koblenz über die allgemeine Kriminalitätslage, ausgewählte Kriminalitätsentwicklungen sowie besondere Einsatzlagen.

Danach folgt der Bericht der Geschäftsstelle mit einem Rückblick auf das Jahr 2025, Informationen zum Karneval 2026, dem Projekt „Sicherheit im Alter“ sowie zu geplanten Informations- und Beratungsständen.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.