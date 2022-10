Kirchen, Herdorf, Schutzbach, Betzdorf, Elkenroth (ots) – Am Freitag, den

14.10.2022 wurde gegen 13:30 Uhr eine Dieselspur von Kirchen OT Herkersdorf bis in die Hauptstraße in Kirchen gemeldet. Der Verursacher konnte ermittelt werden.

Aufgrund der Verunreinigung auf der Fahrbahn ereigneten sich mehrere Unfällen.

Eine 19-jährige Fahrerin eines VW kam auf der Dieselspur ins Schleudern und stieß in der Folge gegen einen Bordstein. Am Fahrzeug sowie am Bordstein entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Darüber hinaus kam noch ein 17-jähriger Fahrradfahrer zu Fall, der sich jedoch nicht verletzte. Es entstand lediglich Sachschaden an dem e-Bike. Die komplette Fahrbahn nach Herkersdorf musste für die anschließende Reinigung durch ein Fachunternehmen gesperrt werden.

Am Freitag, den 14.10.2022 wurde der Polizei Betzdorf gegen 20:00 Uhr ein Trickdiebstahl von Zigaretten in einem Supermarkt in Herdorf gemeldet, bei dem drei Täter mit einem PKW aktuell flüchtig wären. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein in Frage kommender PKW, besetzt mit zwei männlichen Personen, kontrolliert werden. Im Kofferraum wurden eine Vielzahl an Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro aufgefunden und sichergestellt. Der 19-jähriger Insasse konnte zweifelsfrei durch Videoaufaufnahmen aus dem Markt als Täter identifiziert werden. Dieser sowie sein 24-jähriger Begleiter wurden vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz einem Haftrichter vorgeführt. Der PKW, ein Porsche Cayenne, wurde sichergestellt.

Am Freitag, den 14.10.2022 ereignete sich sich gegen 20:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L280 zwischen Schutzbach und Alsdorf. Ein 18-jähriger Fahrer eines Opel Corsa geriet vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab.

Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Am Samstag, den 15.10.2022 führten Beamte der PI Betzdorf in der Weitefelder Straße in Elkenroth eine Verkehrskontrolle mit einem 55-jährigen Fahrer eines Audis durch. Es konnte festgestellt werden, dass der Mann zwar einen rumänischen Führerschein vorzeigen konnte, dieser jedoch zuvor aus einem georgischen Führerschein umgeschrieben wurde. Somit hat der Führerschein in Deutschland keine Gültigkeit. Da der Fahrer auch schon bereits mehrfach diesbezüglich in Erscheinung getreten war, wurde der PKW sichergestellt. Weiterhin konnte im Kofferraum des PKW ein Kanister mit Dieselkraftstoff sowie diesel-feuchte Schläuche mit Pumpeinheit aufgefunden werden. Es besteht daher der verdacht, dass dieser zuvor den Diesel entwendet hatte. Es wurden daher diverse Strafanzeigen gegen den Mann gefertigt.

Am Samstag, den 15.10.2022 ereignete sich um 04:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Rainstraße in Betzdorf. Eine 57-jährige Fahrerin eines Peugeots beabsichtigte von der Rainstraße aus in die Oehndorfstraße abzubiegen. Hierbei missachtete diese jedoch die Vorfahrt der aus der Eberhardystraße kommenden und bevorrechtigten 51-jährigen Fahrerin eines Smarts. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von über 4000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

