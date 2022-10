Emmelshausen (ots) – Am Freitag, den 14.10.2022 in der Zeit von 11:00 bis 12:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Emmelshausen eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Ausparken, einen roten Hyundai-SUV, sodass an diesem ein geschätzter Schaden in Höhe von 1500EUR an der rechten Seite der Frontstoßstange entstand.

Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch die Polizei Boppard wurden Ermittlungen hinsichtlich einer Verkehrsstraftat aufgenommen.