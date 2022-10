Bad Marienberg (Westerwald) (ots) – Am Freitag, den 14.10.2022, gegen 21:50 Uhr wurde der Polizeiinspektion Hachenburg eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. In der Ringstraße in Bad Marienberg sei ein Pkw gegen eine Mauer gefahren und anschließend geflüchtet. Der flüchtige Pkw konnte kurze Zeit später in der Friedrichstraße festgestellt wurde, wo der Fahrzeugführer mit einem geparkten Pkw kollidierte. Der 24-jährige Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein sichergestellt.