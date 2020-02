Mehrere Körperverletzungen …

Koblenz (ots) – Gestern kam es um 15:30 Uhr zu einer Körperverletzung in der Viktoriastraße. Ein 19-Jähriger und ein 27-Jähriger randalierten alkoholisiert in einem Supermarkt und wurden des Marktes verwiesen. Außerhalb des Supermarktes kam es dann zu einer Auseinandersetzung mit einem Securitymitarbeiter in Verlauf dessen der 27-Jährige gegen den Kopf des Securitymitarbeiters trat. Der Täter wurde in Gewahrsam genommen und auch gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die eingesetzten Polizeikräfte wurden durch die beiden Beschuldigten mehrfach beleidigt.

Zu einer weiteren Körperverletzung kam es um 16:06 Uhr am Josef-Görresplatz. Hier gerieten eine 51-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann in Streit. Dabei schlug der Mann der Frau ins Gesicht und zog ihr an den Haaren. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

Um 17:56 Uhr kam es in der Jakob-Caspers-Straße auf einer privaten Feier in einer Wohnung zu Streit unter den Gästen. Die Polizei wurde hinzugerufen. In der Wohnung trafen die Polizeikräfte insgesamt auf vier Personen, wobei einer von ihnen die Polizeikräfte angriff. Er wurde in Gewahrsam genommen. Es handelte sich um einen 61-jährigen Mann, der zuvor extrem dem Alkohol zugesprochen hatte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Um 02:45 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann von einem zunächst unbekannten Täter am Florinsmarkt ins Gesicht geschlagen. Zeugen konnten den Täter beschreiben und der Polizei gelang es, diesen 15 Minuten nach der Tat auf dem Görresplatz anzutreffen. Hierbei handelt es sich um einen 27-jährigen Mann. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Um 03:41 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Koblenzer Burgstraße zu einem Streit, an dem mehrere Personen beteiligt waren. Der Streit verlagerte sich nach draußen, wobei mehrere Männer einen 24-Jährigen schlugen und anschließend in verschiedene Richtungen flüchteten. Einer der Beschuldigten konnte von der Polizei vor Ort in Gewahrsam genommen werden. Er beleidigte die Polizeikräfte und stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Ermittlungen zu den flüchtigen Personen dauern noch an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zur Tat geben können, sollten sich unter der 0261 103-0 an die Polizei in Koblenz wenden.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 21.02.2020