Neuer Gehwegbelag am Moselring

Der Gehweg am Moselring vom Saarplatz entlang der Autohäuser muss erneuert werden. Die alten Gehwegplatten werden entfernt und durch Verbundpflaster ersetzt.

Damit die Fußgänger die Baustelle gefahrlos passieren können, wird in der Zeit von 07.00 bis 15.30 Uhr ein Notgehweg auf der Fahrbahn eingerichtet.

Die Bauarbeiten sind in zwei Abschnitte geteilt. Baubeginn ist am Montag, 02. März und die Arbeiten sollen bis zum 20. März abgeschlossen sein.

Während des 1. Bauabschnitts, der etwa 4 Tage dauert, muss der Abfahrtast aus dem Tieftrog in Fahrtrichtung Boppard in der Zeit von 07.00 bis 15.30 Uhr voll gesperrt werden. In dieser Zeit wird der Verkehr über die Hohenfelder Straße umgeleitet.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 21.02.2020