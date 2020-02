Begegnung mit David und Goliath in der 51. Marktmusik

Bendorf. Die nächste Ausgabe der Bendorfer Marktmusik am Freitag, 6. März, beschäftigt sich im Rahmen des Jahresthemas mit zwei Gestalten aus dem Alten Testament, die nahezu sprichwörtlich geworden sind: Der eine zeichnet sich durch Geschick und Raffinesse aus – David. Der andere ist ein riesiger Mensch mit unsagbarer Kraft – Goliath.

Unzählige Geschichten beschäftigen sich mit diesen beiden Gestalten. Auch die Musik steht da nicht zurück, erst recht in den spannenden Tongemälden der „Biblischen Sonaten“ von Johann Kuhnau. Gleich die erste Sonate thematisiert David und Goliath.

Kein Geringerer als Prof. Johannes Geffert, vielen bekannt durch seine wunderbaren Musikabende in der Sayner Abtei, konnte für diese Marktmusik gewonnen werden.

Unterstützt wird er bei der Darbietung der Kuhnau-Sonate von Hans-Otto Seinsche, der die im Notentext befindlichen Anmerkungen und Erläuterungen in die Musik hinein rezitieren wird. Eine dramatische und spannende Darbietung erwartet die Zuhörer.

Professor Geffert ergänzt die Kuhnau-Sonate mit Orgelwerken von Araujo und Mulet, dessen „Carillon-Sortie“ zum Schluss erklingen wird, sozusagen als ein Friedensgeläut.

Johannes Gefferts Vater war bereits Kirchenmusiker an der Bonner Kreuz-Kirche. Nach seiner ersten Tätigkeit in Aachen wurde der Sohn 1980 sein Nachfolger. Bevor er 1997 Professor und Leiter der Abteilung der Abteilung ev. Kirchenmusik der Musikhochschule Köln wurde, wirkte Geffert als Dozent am Düsseldorfer Schumann-Konservatorium.

Seit seinem Ruhestand 2015 führt er seine Konzerttätigkeit auf dem gesamten Erdball weiter. Jurorentätigkeit, das Herausgeben von Noten, vor allem aus dem englischen und amerikanischen Raum und das Spiel auf historischen Instrumenten verweisen auf ein reges Künstlerleben.

Die 51. Marktmusik in der Bendorfer Medarduskirche beginnt wie immer um 19 Uhr. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Erika Birk.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 21.02.2020