In zwölf Spielen 222.500 Euro für soziale Zwecke erspielt

Koblenz. Auch das Jahr 2022 war für die Lotto-Elf sehr erfolgreich: Zwölf Spiele, zwölf Siege und eine Gesamtspendensumme von 222.500 Euro kann die Prominenten-Elf von Lotto Rheinland-Pfalz in diesem Jahr verbuchen.

Die Saisonbilanz der vom zweimaligen Vizeweltmeister Hans-Peter Briegel gecoachten Mannschaft kann sich sehen lassen: Allen voran steht die Gesamtspendensumme von 222.500 Euro, die in den zwölf Auftritten eingespielt wurde. „Wir sind sehr stolz, dass wir diese ganz besondere Mannschaft haben“, sagt Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner: „Sie ist sozial und sportlich – zwei Werte, die wir auch in unserem Unternehmensleitbild fest-geschrieben haben.“

Über 7.000 Zuschauer konnte man auf den Plätzen zählen – je-weils rund 1.000 Fans fanden sich allein in Kroppach und Alsenborn ein. In Kroppach gab es auch die höchste Spendensumme und den höchsten Sieg: Bei einem fulminanten 18:2 für die prominenten Gäste kam eine Gesamtspendensumme von 107.000 Euro für die Stiftung Fly & Help zusammen.

Nirgends kommt man den Stars so nahe wie bei einem Spiel der Lotto-Elf: Fans und Zuschauer haben die Chance auf Autogramme ihrer Idole und gemeinsame Fotos. Neben Fußball-Idolen wie Guido Buchwald, Stefan Kuntz, Dariusz Wosz, David Odonkor, Niko Bungert Stephan Engels oder Lena Goeßling war auch wieder der beliebte Fernseh-Showmaster und Comedian Guido Cantz regelmäßig am Ball.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 hat die Lotto-Elf über 3,7 Millionen Euro für viele verschiedene gemeinnützige Projekte, Institutionen und karitative Einrichtungen eingespielt. Auch vielen Menschen, die durch Schicksalsschläge, Unfälle oder Krankheiten in Not geraten sind, konnte so geholfen werden.

Daran wird sich auch im nächsten Jahr nichts ändern, wie Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner betont: „Im Jahr 2023 wird das Unternehmen Lotto Rheinland-Pfalz 75 Jahre alt. Zu diesem Jubiläumsjahr wird auch die Lotto-Elf ihren Teil beitragen und gemeinsam mit Vereinen in Rheinland-Pfalz viel Gutes zu tun.“