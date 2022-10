Hast du schon einmal etwas von einem Vibrator mit App gehört? Diese Lustbringer sind auf dem Sexspielzeug-Markt derzeit auf dem Vormarsch. Und nicht zu Unrecht: Ferngesteuerte Vibratoren sind nicht nur praktisch, sondern können auch neuen Schwung ins Liebesspiel bringen.

Bei der Masturbation hat ein ferngesteuerter Vibrator den Vorteil, dass du dich nicht umständlich verrenken musst, um die Einstellungen von deinem Lustbringer zu wechseln.

Außerdem kannst du mit vielen Apps sogar eigene Muster kreieren und den Rhythmus vollkommen auf deine persönlichen Vorlieben anpassen.

Besonders spannend wird es jedoch, wenn du das Spielzeug mit einem Partner oder einer Partnerin gemeinsam verwendet. Dadurch, dass Vibratoren mit Appsteuerungen übers Internet kontrolliert werden, kann dein Partner oder deine Partnerin auch von weiten Distanzen aus die Macht über die Steuerung übernehmen. Somit bringst du dein Videosex in Fernbeziehungen auf ein ganz neues Level!

Darüber hinaus nutzen viele Paare Vibratoren mit Ansteuerungen, um den Alltag etwas aufregender zu gestalten. Egal, ob beim Einkaufen oder bei einem heißen Date; wenn ein Partner den Vibrator trägt und der andere Partner die Appsteuerung dazu besitzt, kann in der Öffentlichkeit unbemerkt lustvoll miteinander gespielt werden. Ein Interesse, das vielleicht häufiger vorkommt, als man denkt!

Doch was sind die besten Apps für Vibratoren auf dem jetzigen Markt? Ich habe die Apps höchstpersönlich getestet und mir die Stärken und Schwächen der einzelnen Marken notiert. Hier stelle ich dir die drei besten Apps für Vibratoren vor:

Satisfyer App für Vibratoren

Die Marke Satisyfer stellt meiner Meinung nach die beste App für Vibratoren her. Die Anwendung ist sowohl für Android als auch iOS verfügbar. Lade die App herunter, um eigene Vibrationsmuster zu kreieren, die Vibrationen auf deine Lieblingsmusik anzupassen und natürlich, um die Kontrolle an deinen Partner oder deine Partnerin abzugeben. Die App eignet sich bestens für Paare in Fernbeziehungen, da sie aus der ganzen Welt gesteuert werden kann.

Einen weiteren Pluspunkt bekommt die Satisfyer App zudem für ihren Anonymitätsmodus, den ich besonders aufregend finde. Wenn du diesen Modus einschaltest, kann ein zufälliger Fremder oder eine zufällige Fremde aus aller Welt die Kontrolle über dein Sextoy übernehmen!

Vibrator App von We Vibe

Eine weitere tolle App für Vibratoren bietet die Erfolgsmarke We Vibe mit ihrer We-Connect App. Die App kann von großen Distanzen aus gesteuert werden und legt einen großen Fokus auf die Befriedigung von Paaren in Fernbeziehungen.

Dazu kannst du auch mit dieser App eigene Vibrationsmuster erstellen und für einige Sextoys der Marke bietet die Vibrator App sogar einen Beat-Modus, der sich an deine Musik anpasst und einen Touch-Modus, über den du die Vibrationen mit Wischbewegungen auf dem Bildschirm kontrollieren kannst.

Diese zwei Modi sind jedoch nicht für alle Vibratoren der Marke verfügbar. Es lohnt sich also vor dem Kauf herauszufinden, ob der Vibrator mit allen Funktionen der App kompatibel ist oder nicht.

Lovense App für Vibratoren

Die Vibrator App von Lovense wird besonders oft für den Slip-Vibrator Lush benutzt, der auch diskret unter der Kleidung getragen werden kann. Die App verfügt über unlimitierte Vibrationsmodi und bietet auch eine Musikfunktion an, mit der du die Vibrationen mit deiner Hintergrundmusik synchronisieren kannst.

Aus nahen Distanzen kannst du den Vibrator ganz einfach über Bluetooth steuern, wohingegen Paare in Fernbeziehungen die App übers Internet kontrollierten können.

Außerdem möchte ich an dieser Stelle auch die guten Batterielaufzeiten der Lovense Toys anmerken. Der neuste Lush Vibrator kann fast fünf Stunden durchhalten!

Natürlich gibt es noch mehr Apps für Vibratoren. Schließlich greifen immer mehr Marken diesen Trend auf, um ihren Kunden und Kundinnen das beste Sextoy-Erlebnis zu ermöglichen. Dennoch haben mich die Satisfyer App, die We-Connect und die Lovense App am meisten überzeugt, da sie zahlreiche aufregende Funktionen bieten und zuverlässig auch aus weiten Entfernungen gesteuert werden können.