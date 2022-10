Es hat viele Jahre gedauert, bis sich die Minister der einzelnen Bundesländer endlich einigen konnten und eine einheitliche Casino-Regulierung gefunden haben. Diese trat dann mit dem Glücksspielstaatsvertrag im Juli 2021 in Kraft. Durch das lange Grauzonen-Dasein der Glücksspielbranche in Deutschland fragen sich nun immer noch einige Menschen, ob ein Casino legal ist oder nicht.

Wer diese Frage eindeutig beantworten möchte, der muss durchaus über ein gewisses Hintergrundwissen verfügen. Es ist nämlich wichtig, sich die Online-Spielbanken genau anzusehen und die aktuellen Regelungen kennenzulernen. Grundsätzlich kann aber die Aussage getroffen werden, dass das Online-Glücksspiel unter bestimmten Bedingungen in allen Bundesländern absolut legal ist.

Die Whitelist des Online-Glücksspiels

Die Whitelist ermöglicht es allen am Rechtsverkehr Beteiligten und auch den Behörden unerlaubte Glücksspielanbieter kurzfristig zu erkennen, damit entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. In § 9 Abs. 8 des Glücksspielstaatsvertrages für Deutschland aus dem Jahr 2021 wird geregelt, dass die zuständige Behörde eine amtliche Liste erstellt, die sog. Whitelist, in der die Anbieter von Glücksspiel aufgeführt werden, die über eine Lizenz nach dem neuen Staatsvertrag verfügen.

So sieht die aktuelle Rechtslage in Deutschland aus

Wie eingangs bereits erwähnt, ist das Spielen in Online-Casinos in Deutschland keine Grauzone mehr. Seitdem der aktuelle Glücksspielstaatsvertrag in Kraft getreten ist, ist das Glücksspiel im Online-Casino nicht länger ausschließlich in Schleswig-Holstein legal, sondern deutschlandweit, sofern der Anbieter lizenziert ist.

Um einen besseren Überblick über das nun geltende Gesetz zu erlangen, werden hier einige wichtige Punkte zusammengefasst.

– Tischspiele: Nein

– Live Casino: Nein

– Spielautomaten: Keine Jackpot-Slots

– Einzahlung: Max. 1.000 €/Monat

– Einsätze: Max. 1 €/Spin

– Spin-Dauer: Min. 5 Sek.

– Autoplay: Nicht möglich

– Spielerkonto: Max. 1 Casino

– Casino-Werbung: 6-21 Uhr verboten

Seit dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages im Juli 2021 ist das Glücksspiel in Deutschland endlich legal. Darauf hat man Deutschland sehr, sehr lange warten müssen. Die Zeiten der Duldung und des Spielens in der Grauzone sind damit endlich vorbei.

Der Spielerschutz

Die wohl positivste Veränderung neben der langersehnten Legalisierung des Glücksspiels in Deutschland ist die Tatsache, dass mit diesen Regelungen der Fokus auf dem Spielerschutz liegt. Jetzt sind in Deutschland vor allem Suchtgefährdete und die jungen Spieler durch das neue Gesetz deutlich besser geschützt. Zur Gewährleistung des Spielerschutzes ist beispielsweise die Sperrdatei OASIS eingeführt worden.

Mit Hilfe dieser Sperrdatei soll für deutlich mehr Sicherheit gesorgt werden. Hier werden detailliert die Daten aller Spieler gesammelt. Außerdem werden diese Daten dann auch an die übrigen Online-Casino-Betreiber weitergegeben. So soll künftig eine sinnvolle Kontrolle gewährleistet werden. Mit Hilfe von OASIS wird sofort ersichtlich, welche Spieler gesperrt sind.

So ist es nun auch möglich, dass den entsprechenden Spielern das Weiterspielen auf anderen Portalen unmöglich gemacht wird. Ebenfalls gilt das auch für die mehrfache Teilnahme am Spielgeschehen, dieses wird auf diese Weise ebenfalls effektiv unterbunden. So wird ein Anmelden auf mehreren Portalen verhindert. Das gilt natürlich auch für Spieler aus Koblenz und Umgebung.

Positive und negative Auswirkungen

Obwohl der Glücksspielstaatsvertrag nun endlich dafür gesorgt hat, dass das Glücksspiel in Deutschland legal ist und hierzulande für einen größtmöglichen Spielerschutz gesorgt wird, zeigen sich nicht alle Spieler gleichermaßen über die neuen Regelungen begeistert. Das liegt daran, dass die Regelungen einige Änderungen vorsehen, die im Großen und Ganzen dem Spielerschutz dienen sollen, aber sie werden dennoch als negativ empfunden, da sie das Spielvergnügen deutlich verringern.

Die Limits

So haben sich nun zum Beispiel die Einzahlungslimits in deutschen Online-Casinos geändert. Vor dem Inkrafttreten gab es keine Limits. Heute ist es nur noch erlaubt, maximal 1.000 Euro pro Monat einzuzahlen. Dieses Limit soll vor allem vor Verschuldung und dem Verlust des gesamten Hab und Gutes schützen.

Ebenso verhält es sich auch bei den 1 Euro Limits. Auch hier steht wieder der Spielerschutz im Fokus, allerdings wird diese Regelung von einigen Spielern als massive Einschränkung empfunden. Früher war es möglich, an Slots zum Teil über 100 Euro pro Spin einzusetzen.

Ebenso wird die Zwangspause nach jeder Spielrunde an Spielautomaten, Slots und Video Automaten als eher nervtötend empfunden. Und zwar dauert diese Pause mindestens 5 Sekunden. Das scheint für viele Spieler Grund genug zu sein, dass ihnen an dieser Stelle der Nervenkitzel fehlt und sich der Spaßfaktor reduziert.

Weitere Einschränkungen

Sobald das Wort Glücksspiel oder Casino fällt, sind damit unweigerlich die Tischspiele verbunden. Kaum jemand kann sich wohl vorstellen, wie ein Casino Besuch ohne Roulette, Blackjack und Poker aussehen könnte. Allerdings trifft genau das jetzt für die Online-Casinos zu. Hier wurden die Tischspiele nun verboten. Diese Entscheidung wird damit begründet, dass vor allem die geliebten Klassiker einen extrem hohen Suchtfaktor haben. Für viele Spiele ist das aber nicht nachvollziehbar, da allgemein bekannt ist, dass vor allem die Spielautomaten sehr schnell süchtig machen können.

Da die Tischspiele nun verboten sind, gehören automatisch auch die Live-Casino Spiele der Vergangenheit an.

Lizenzen

Wer nun aber sicher sein will, dass er auch wirklich legal im Online-Casino spielt, der muss unbedingt darauf achten, dass das Online-Casino auch wirklich eine deutsche Lizenz vorweisen kann. Eine wichtige Rolle spielen hier aber auch Prüfsiegel. Sie verstärken den Eindruck von Seriosität und Sicherheit. Dabei spielen beispielsweise Prüfsiegel von eCogra und TST eine wichtige Rolle. Diese unabhängigen Institute testieren gleichzeitig die Auszahlungsquoten.

Softwarepartnerschaften

Anders als häufig fälschlicherweise angenommen wird, sind nicht etwa die Online-Casinos selbst für die Spiele verantwortlich, sondern Softwarefirmen. Im Vordergrund stehen hier die Gewinnchancen und nicht die grafische Ausstattung. Nur ein faires Spiel ermöglicht entsprechende Profite. Darüber hinaus sind die Softwareunternehmen für die Verwaltung der progressiven Jackpots verantwortlich, die zwar in Deutschland nicht mehr angeboten werden dürfen, aber in anderen Ländern noch verfügbar sind. Playtech, Merkur, Net Entertainment, Microgaming, Gtech, Betsoft, Cryptologic oder Bally zählen aktuell zu den besten Programmierern.

Spielauswahl

Auch wenn die Tischspiele nun verboten sind, ist die Auswahl an Spielen dennoch gigantisch groß. Allerdings sollte man immer einen Blick auf das Spielangebot werfen. Die qualitativ hochwertigen Online Casino zeichnen sich hier bereits durch eine entsprechende Transparenz aus, indem sie ihr gesamtes Portfolio sofort anzeigen.