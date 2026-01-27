Koblenz rückt 2026 erneut die Literatur in den Mittelpunkt des städtischen Lebens: Im Rahmen des Projekts „Koblenz liest ein Buch“ vom 5. Mai bis zum 25. Juni wird der Roman „Paradise Garden“ von Elena Fischer zum Stadtgespräch sowie zum Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen und Aktionen in Koblenz.

Über mehrere Wochen hinweg laden unterschiedliche Formate dazu ein, gemeinsam zu lesen, sich vorlesen zu lassen und mit bekannten oder unbekannten Menschen über die Themen des Romans ins Gespräch zu kommen. Lesungen, Gespräche, kreative Aktionen und Veranstaltungen an besonderen Orten im gesamten Stadtgebiet machen Literatur als gemeinschaftliches Erlebnis erfahrbar. Darüber hinaus werden während des Aktionszeitraums Leseexemplare des Romans zum Hineinschnuppern an verschiedenen Orten im Stadtgebiet ausgelegt.

Initiiert wird das Projekt vom Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz in Kooperation mit der Buchhandlung Reuffel. Ziel von „Koblenz liest ein Buch“ ist es, bei möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Lust am Lesen zu wecken, Begegnungen zu schaffen und Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Das Format versteht sich als öffentliches Lese- und Literaturprojekt und soll neue Zugänge zur Literatur eröffnen.

Der ausgewählte Roman „Paradise Garden“ erzählt sensibel und zugleich lebensnah vom Erwachsenwerden, von Verlust, Herkunft und der Suche nach dem eigenen Platz im Leben. Die Themen des Buches bieten zahlreiche Anknüpfungspunkte für Austausch, Diskussion und kreative Auseinandersetzung. Der Debütroman der Mainzer Autorin Elena Fischer erschien 2023 im Diogenes Verlag und war unter anderem für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Auch 2026 lebt „Koblenz liest ein Buch“ von der Beteiligung der Stadtgesellschaft. Institutionen, Initiativen, Vereine, Unternehmen sowie engagierte Einzelpersonen sind eingeladen, eigene Veranstaltungsideen, Lesungen oder besondere Leseorte in das Projekt einzubringen. Interessierte können sich ab sofort mit ihren Ideen an das Kultur- und Schulverwaltungsamt wenden (Kontakt: kultur@stadt.koblenz.de ).

Kulturdezernent Ingo Schneider hebt hervor: „Wir haben auch für 2026 ein tolles Buch ausgewählt und eine wunderbare Autorin gewinnen können. Auf Elena Fischer und ,Paradise Garden‘ dürfen sich alle von Herzen freuen, wie auch auf das Programm, das wir gemeinsam mit allen Partnerinnen und Partnern auf die Beine stellen.“ Das Format „Koblenz liest ein Buch“ habe zuletzt 2024 gezeigt, wie viel Spaß, neue Ideen und Impulse die Beschäftigung mit Literatur bringt. „Besonders freuen wir uns, wenn wir auf diesem Weg möglichst viele erreichen, die sonst nicht so oft zu einem Buch greifen.“

Auch Robert Duchstein, Inhaber der Buchhandlung Reuffel, unterstreicht die besondere Bedeutung des Projekts: „Lesen verbindet Menschen und wir möchten Literatur für alle Bürgerinnen und Bürger zum Erlebnis machen. Wir freuen uns auf viele schöne Begegnungen, besondere Momente und den Austausch zu ‚Paradise Garden‘ im Rahmen von ‚Koblenz liest ein Buch‘ – in unseren Buchhandlungen und darüber hinaus.

Weitere Informationen zum Projekt sowie zur Programmplanung unter www.koblenz.de/buch

Bild 1: Urheber: Diogenes Verlag