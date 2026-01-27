„Kowelenz Olau“ heißt es auch dieses Jahr in der StadtBibliothek Koblenz. Am Donnerstag, den 5. Februar 2026, wird die fünfte Jahreszeit mit einem kleinen Karnevalsfest für Kinder im Forum Confluentes gefeiert.

Das Bibliotheksteam und die beliebte Vorleserin Henriette Vogt laden alle Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren zu einer närrischen Karnevals-Vorlesestunde ein. In der Stadtbibliothek wird an diesem Tag gelesen, gebastelt und gelacht. Vorgelesen wird die Geschichte „Karneval im Hühnerstall“ von Kerstin Hau. Im Anschluss können gemeinsam Masken gebastelt werden.

Wie in den letzten Jahren sind die „Rhenser Möhnen vom Scharfen Turm“ zu Gast und bringen zwei tolle Kindertanzgruppen mit.

Wer mitfeiern möchte, darf gerne verkleidet kommen. Es ist keine Voranmeldung notwendig.

Die Karnevalsfeier beginnt um 16 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt ca. 90 Minuten, die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt für alle, die mitfeiern wollen, ist das 2. OG der StadtBibliothek im Forum Confluentes.