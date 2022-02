Geänderte Termine.

Im Koblenzer Stadtteil Bubenheim werden von Montag, 14.02.2022, bis Montag, 28.02.2022, in der Straße „In den Wiesen“ Versorgungsleitungen unter Vollsperrung verlegt. Aus diesem Grund wird die Linie 27 umgeleitet.

Aus Richtung Koblenz-Rübenach fahren die Busse der Linie 27 ab St-Maternus-Straße über die Weißenthurmer Straße, St.-Sebastianer-Straße und Mailust zu Globus. Dort wenden sie am Kreisverkehrsplatz und fahren im Anschluss weiter in Richtung Koblenz-Kesselheim. Die Rückfahrt erfolgt analog der Hinfahrt.

Die Haltestelle „In den Wiesen“ wird für die Dauer der Vollsperrung aufgehoben. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Halstestelle „St.-Maternus-Straße“ zu nutzen.