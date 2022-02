Linz am Rhein (ots) – Im Oktober des vergangenen Jahres nahm die

Polizeiinspektion in Linz zwei Einbrüche in ein Wohnhaus und und eine

Ferienwohnung in der Ortslage Linz auf. An beiden Tatorten sicherten die Beamten

DNA-Spuren und eine Blutspur. Die gesicherten Spuren konnten einer gleichen

Person zugeordnet werden, der Täter war allerdings nicht in der Datenbank der

Polizei registriert. Jetzt erreichte die Polizeiinspektion Linz eine erfreuliche

Nachricht des Landeskriminalamtes in Bayern. Dort wurde ein Einbrecher in

Rückersdorf (Bayern) auf frischer Tat bei einem Einbruch ertappt und von der

Polizei festgenommen. Eine erkennungsdienstliche Behandlung der zuständigen

Polizei in Bayern führte zur Überführung des Einbrechers in Linz. Es handelte

sich um einen 26-jährigen reisenden Täter aus dem Hunsrück. Der Mann sitzt

weiter in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt in Haft.