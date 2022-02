St. Katharinen (ots) – Am Mittwochabend wurde ein 42-jähriger Mann aus Linz in

der Linzer Straße in St.-Katharinen mit seinem Pkw kontrolliert. Hierbei

stellten die Linzer Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn und den Fahrzeughalter wurden

Strafverfahren eingeleitet, dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.