Am Freitag, dem 21.07.2023, und am Donnerstag, dem 03.08.2023, werden in Pfaffendorf in der Wendelinusstraße Bauarbeiten unter Vollsperrung durchgeführt.

Während der Sperrung fährt die Linie 26 einen verkürzten Linienweg:

• Die Linie 26 endet und startet an der Haltestelle „Mutter-Beethoven-Haus“

• Die Haltestellen „Pfaffendorf Kirche“, „Seifenbachstraße“, „Untere Rampe“ und „Im Teichert“ werden nicht angefahren