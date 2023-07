Junge Menschen für eine Karriere in Hotellerie und Gastronomie (HOGA) begeistern

Am 04. Oktober startet das Ausbildungsprogramm für Abiturientinnen und Abiturienten im Gastronomischen Bildungszentrum (GBZ) der Industrie- und Handelskammer Koblenz. Das Bildungsangebot wird in enger Zusammenarbeit mit führenden Hoteliers aus der Region umgesetzt, die ihren Auszubildenen eine besondere Perspektive im Unternehmen bieten möchten. „Wir freuen uns auf die jungen Talente und die gemeinsame Ausbildungszeit, die inhaltlich durch erweiterte Fachthemen wie Teamführung, Revenue-Management, Marketing, Betriebswirtschaft und Produktentwicklung durchgeführt wird“, so Ester Pauly, Bereichsleiterin im GBZ. „Dabei ist uns eine starke Vernetzung mit den Unternehmen wichtig, damit die theoretischen Inhalte, mit denen der Ausbildung verzahnt und unmittelbar im Ausbildungsbetrieb eingesetzt werden können“….