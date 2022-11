Koblenz (ots) – Am Samstagnachmittag, den 12.11.2022 gegen 14:30 Uhr wurde die Polizei Koblenz zu einem pikanten Einsatz in das Parkhaus Obere Löhr in der Karthäuserstraße gerufen. Dort hatte der Parkhauswächter ein Pärchen beim Liebesspiel auf dem oberen Parkdeck erwischt. Die beiden Beschuldigten ließen auch dann nicht voneinander ab, als der Zeuge sie gesehen hatte.

Als die Kollegen der Polizeiinspektion Koblenz 1 am Ort des Geschehens eintrafen, leugneten der 36-Jährige und seine 27-jährige Begleiterin zunächst den Liebesakt, man habe sich lediglich “intensiv geküsst”. Erst bei getrennter Befragung wurde der Akt schließlich bestätigt. Gegen die beiden Beschuldigten wurde eine Strafanzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses erfasst.