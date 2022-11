Koblenz (ots) – Als sie an einem Donnerstag, den 18.08.2022 sahen, wie ein Mann einem älteren Herrn die Umhängetasche auf offener Straße entreißen wollte, schritten Franz Josef B. und Siegfried J. ein. Die beiden Mitarbeiter der Stadt Koblenz, die sich zufällig in beruflicher Sache in der St-Josef-Straße aufhielten, brachten den Täter gemeinsam zu Boden und hielten ihn dort bis zum

Eintreffen der Polizei Koblenz fest.

Der 86-jährige Geschädigte war von dem Täter bereits seit dem Bahnhof verfolgt worden, was den Zeugen seltsam vorkam. Sie behielten die Situation im Auge und konnten unmittelbar reagieren, als der Täter versuchte, dem Geschädigten die Tasche zu entreißen. Der 86-Jährige wurde durch den versuchten Raub verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Der Täter konnte dank der beiden Zeugen noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Dieses beherzte Eingreifen und außerordentliche Engagement wurde am gestrigen Dienstag mit einer Bürgerurkunde des Polizeipräsidiums Koblenz ausgezeichnet. Die Polizeiinspektion Koblenz 1 sprach den Herren B. und J., stellvertretend für Herrn Polizeipräsident Maron, für die geleistete Zivilcourage ihren ganz besonderen Dank aus.