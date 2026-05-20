Rainer wer?

Rainer Zufall ist in Koblenz ein Begriff. Aber wer ist eigentlich Rainer Kroth, der Mann unter der Perücke?

Auf unterhaltsame Weise erzählt Rainer Kroth in seinem Buch „Glücklicher Zufall“ seinen Lebensweg, der ihn von Moselweiß, aus dem Tante-Emma-Laden seiner Eltern, ins Rampenlicht führte. In dreißig Jahren Bühnenleben konnte er zahlreiche Anekdoten sammeln.

Mit der Künstlerbiografie lässt Rainer Kroth es aber nicht bewenden. Er gibt auch weiter, was für ihn zu einem erfüllten Leben dazugehört: Sport, eine vernünftige Ernährung und der Wille zum Glück.

Am 28. Mai stellt Rainer Kroth sein Buch in der Stadtbibliothek Koblenz vor. Hier kann man den Menschen jenseits der Kunstfigur erleben.

28.5.26, 19 Uhr

Stadtbibliothek Koblenz, Zentralplatz 1

Eintritt: 5 €