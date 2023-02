Fast jedes fünfte Kind im Alter von zehn Jahren kann in Deutschland nicht richtig lesen. Dabei bestimmt häufig auch das Familienhaus, wie gut ein Kind lesen lernt. Meist fällt es Kindern, die in Familien aufwachsen, in denen es viele Bücher gibt, leichter. Dennoch fehlt auch dort zunehmend die Zeit gemeinsam das Lesen zu üben. Dazu kommt, dass sich viele Kinder nicht trauen, laut zu lesen – auch nicht vor ihren Eltern. Dabei ist das laute Lesen extrem wichtig, um eine gute Lesekompetenz zu erlangen. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leistet das Leseförderungsprojekt „Kinder lesen Katzen vor“ oder kurz gesagt „Katzenlesen“, das nach bereits erfolgreicher Durchführung im Koblenzer Tierheim vor einigen Jahren nun erneut auf Begeisterung stößt – und das nicht nur bei den teilnehmenden Kindern. Denn auch die Katzen im Tierheim genießen das Projekt sichtlich und freuen sich über die gemeinsame Zeit, die ihnen die Leseanfänger schenken – Kuscheleinheiten inklusive.

Das „Katzenlesen“ findet noch bis Mai jeden Dienstag von 15 bis 15.45 Uhr im Koblenzer Tierheim (Zaunheimer Straße 26, 56072 Koblenz) statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Kinder beschränkt. Bei Interesse melden Sie sich gerne bei der organisierenden Agentur freigeistPR aus Koblenz (mail@freigeistpr.de, 0171 6810700) Mehr Informationen auf www.freigeistpr.de