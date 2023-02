Mit „Kopfsturm“ feierte der frühere IT-Manager aus Vallendar Anton Dellinger im vergangenen Jahr sein Autorendebüt beim Südwestbuch-Verlag. Sein Thriller handelt von der Aufklärung eines mysteriösen Todes des Vaters durch den Sohn. Der beginnt zu recherchieren, ohne zu ahnen, welcher Strudel aus Wahn, Gier und Schuld ihn bald zu verschlingen droht.

Am Freitag, 10. Februar 2023 um 19 Uhr präsentiert Anton Dellinger sein Buch in der Stadtbibliothek Koblenz. Karten zu vier EURO gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.