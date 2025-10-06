Das Bibliotheksteam Evelyn Dörper und Nathalie Roschmann heißen am Donnerstag, 23. Oktober, alle Kinder ab fünf Jahren zu einer kreativen Bastelstunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Im 4. OG der Bibliothek können die Kinder bunte Laternen für den bevorstehenden St. Martinstag basteln. Gemeinsam wird geschnitten, geklebt und kreativ gestaltet – eine tolle Gelegenheit, um sich auf das Martinsfest vorzubereiten!

Gebastelt wird von 15 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist begrenzt und es wird ein Materialbeitrag von 2 € erhoben.