Spielplätze sind Orte des Spielens, der Begegnung und des sozialen Miteinanders. Damit das auch so bleibt, prüft und pflegt die Stadt alle 7 bis 10 Tage ihre städtischen Spielplätze. Insgesamt gibt es in Koblenz 133 Spiel- und Bolzplätze, die sich in der Verwaltung des Jugendamtes befinden.

Davon werden 50 Plätze von Spielplatzpatinnen und -paten betreut, die auf „ihren“ Spielplätzen zusätzlich regelmäßig nach dem Rechten sehen und so dazu beitragen, dass die Spielplätze nicht nur intakt bleiben. Spielplatzpaten können Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen sein. Sie betreuen die Plätze ehrenamtlich und können sich auch mit Ideen und Anregungen an die Stadt wenden.

Zudem werden für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze im Jahr rund 1,2 Millionen Euro im Haushalt für die Wartung, Pflege sowie Sandreinigung und -erneuerung bereitgestellt.

Auch dieses Jahr lud Bürgermeisterin Ulrike Mohrs als Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement zum Abendessen ein. Beim gemütlichen Beisammensein nutzten Patinnen und Paten sowie Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung die Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen.

Nähere Informationen zum Thema Spielplatzpatenschaft gibt es für Interessierte bei Monika Herber im Jugendamt der Stadt Koblenz unter der Telefonnummer 129-2270 oder per E-Mail: spielflaechen@stadt.koblenz.de

Das Foto (Stadt Koblenz Jürgen Keßler) zeigt Bürgermeisterin Mohrs im Kreise der Spielplatzpatinnen und –paten bei einem Dankeschön-Abendessen.