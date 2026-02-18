Demokratie erlebbar machen: Der „Wahl-O-Mat zum Aufkleben“ macht Station in Koblenz

Koblenz. Am 22. März ist Landtagswahl. Orientierung für die Stimmabgabe bietet der beliebte „Wahl-O-Mat“, der ab dem 19. Februar online an den Start geht. Wer den „Wahl-O-Mat“ live und zum Anfassen erleben möchte, kann dies auf seiner Tour durch mehrere Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz tun. In Koblenz macht er Station am Donnerstag, den 26. Februar 2026 im Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landesbibliothek.

In der Zeit von 11 bis 15 Uhr können sich Interessierte beim „Wahl-O-Mat zum Aufkleben“ zur Landtagswahl 2026 interaktiv mit politischen und gesellschaftlichen Positionen befassen. Zusätzlich begrüßt der Demokratiestand des Landtags die Besucherinnen und Besucher mit einem vielfältigen Angebot an Informationen, Mitmachaktionen und spannenden Einblicken rund um das Landesparlament und die Landtagswahl.

Ziel ist es, insbesondere Erstwählerinnen und -wähler sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger zu informieren, zur Stimmabgabe zu motivieren und das Bewusstsein für demokratisches Engagement zu stärken.

„Wir Bibliotheken verstehen uns als Orte gelebter Demokratie, daher freuen wir uns, Gastgeber im Rahmen der Tour zu sein“, so Hans-Günter Scheer, Stellvertretender Leiter des Landesbibliothekszentrums. „Bibliotheken bieten einen freien, niedrigschwelligen und unkommerziellen Zugang zu Wissen und Informationen. Damit unterstützen wir die Menschen bei ihrer Meinungsbildung und tragen zur politischen Willensbildung bei.“

Veranstaltet wird die Tour durch die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (LpB) und den Landtag Rheinland-Pfalz. Die Angebote der LpB zum „Wahl-O-Mat“ werden in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung realisiert.

LpB-Direktor Bernhard Kukatzki führt dazu aus: „Der ‚Wahl-O-Mat‘ ist seit Jahren ein bewährtes Informationsangebot, um sich über die verschiedenen Positionen der zur Wahl stehenden Parteien zu informieren und diese mit den eigenen Ansichten abzugleichen. Die ‚Wahltour‘ bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich spielerisch und interaktiv mit den politischen Themen auseinanderzusetzen, die unser Bundesland bewegen.“

Landtagspräsident Hendrik Hering betonte: „Der Landtag ist das Herz unserer parlamentarischen Demokratie: Hier werden Gesetze beschlossen, die Interessen der Menschen vertreten und politische Verantwortung übernommen. Gleichzeitig ist Demokratie mehr als ein politisches System: Sie ist eine Lebensform, die im Alltag beginnt. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern lebt vom Dialog und vom Mitmachen jeder und jedes Einzelnen.“

Unterstützt wird das Format an den jeweiligen Stationen vor Ort durch Mitglieder des Landesbündnisses „Demokratie gewinnt!“ und weiteren Partnerinstitutionen.

Weitere Informationen zur „Wahltour“ sowie alle Termine und Stationen finden Sie unter https://landtag-rlp.de/Wahltour-RLP-2026