Das wasserlösliche Vitamin aus dem B-Komplex, das zu den unverzichtbaren Nährstoffen gehört, erfüllt im menschlichen Organismus zahlreiche wichtige Funktionen, die für verschiedene Körperprozesse von großer Bedeutung sind. Das Wirkungsspektrum dieses lebenswichtigen Nährstoffs reicht von der Unterstützung des Energiestoffwechsels bis zur Erhaltung gesunder Haut, Haare und Nägel. Eine ausgewogene Ernährung deckt meist den Grundbedarf, doch manche Menschen benötigen deutlich mehr. Bei körperlicher Belastung oder besonderer Ernährung ist Achtsamkeit wichtig. Folgende Abschnitte zeigen Risikogruppen und Mangelsymptome auf.

Welche Personengruppen einen erhöhten Bedarf haben

Jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Bedarf an diesem wichtigen Vitamin. Bestimmte Faktoren können den persönlichen Bedarf erhöhen. Dazu zählen Menschen mit einseitigen Ernährungsgewohnheiten, beispielsweise bei streng veganer oder sehr kalorienreduzierter Ernährung. Auch Raucher und Personen, die regelmäßig Alkohol konsumieren, weisen häufig niedrigere Spiegel auf. Bei älteren Menschen ab 65 Jahren ist die Fähigkeit des Darms, dieses Vitamin aufzunehmen, häufig eingeschränkt. Die langfristige Einnahme von Antibiotika wirkt sich auf die Darmflora aus, die selbst kleine Mengen des Vitamins herstellt. Diabetiker brauchen laut Studien möglicherweise höhere Mengen. Personen, die unter chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa leiden, wobei die Schleimhaut des Verdauungstrakts dauerhaft geschädigt ist und die Nährstoffaufnahme dadurch erheblich beeinträchtigt wird, sollten ihre Werte regelmäßig von einem Arzt überprüfen lassen, um mögliche Mangelzustände frühzeitig zu erkennen. Die genetisch bedingte Biotinidase-Defizienz, die zwar nur selten auftritt, aber dennoch als ernstzunehmender Sonderfall betrachtet werden muss, stellt eine Stoffwechselstörung dar, bei der die körpereigene Verwertung des Vitamins so stark eingeschränkt ist, dass Betroffene ohne entsprechende Behandlung erhebliche gesundheitliche Probleme entwickeln können.

Rohe Eier als unterschätzter Risikofaktor

Ein wenig bekannter Zusammenhang besteht zwischen dem regelmäßigen Verzehr roher Eier und einer möglichen Unterversorgung. Das im rohen Eiweiß enthaltene Protein Avidin bindet das Vitamin im Darm und verhindert dessen Aufnahme. Sportler, die rohe Eier in Shakes verwenden, oder Liebhaber von Tiramisu und anderen Rohei-Speisen sollten diesen Aspekt berücksichtigen. Durch Erhitzen wird Avidin deaktiviert, weshalb gekochte oder gebratene Eier kein Problem darstellen. Wer seine Vitalität durch eine gesunde Lebensweise steigern möchte, sollte auch solche Ernährungsdetails im Blick behalten.

Anzeichen eines Mangels richtig erkennen

Ein Defizit entwickelt sich meist schleichend und zeigt anfangs unspezifische Symptome. Typische Frühwarnzeichen umfassen brüchige Nägel, stumpfes und dünner werdendes Haar sowie trockene, schuppige Haut. Auch Mundwinkelrisse und eine erhöhte Infektanfälligkeit können auf eine Unterversorgung hindeuten. Im weiteren Verlauf treten möglicherweise neurologische Beschwerden wie Kribbeln in den Extremitäten, Erschöpfungszustände oder depressive Verstimmungen auf. Bei Säuglingen kann ein schwerer Mangel zu Entwicklungsverzögerungen führen. Die Symptomatik ähnelt teilweise anderen Vitaminmangelzuständen, weshalb eine labormedizinische Abklärung ratsam ist. Interessanterweise zeigen sich Hautveränderungen oft zuerst im Gesicht, besonders um Augen, Nase und Mund. Detaillierte Informationen zur Bedeutung und zum Tagesbedarf dieses B-Vitamins bieten medizinische Fachportale.

Wann ein Arztbesuch sinnvoll ist

Nicht jedes brüchige Haar deutet automatisch auf einen Nährstoffmangel hin. Treten mehrere der beschriebenen Symptome gleichzeitig über längere Zeit auf, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Besonders wichtig ist dies bei neurologischen Auffälligkeiten oder wenn Säuglinge und Kleinkinder betroffen sind. Der Arzt kann den Blutwert messen und andere mögliche Ursachen ausschließen. Eine Eigendiagnose sollte grundsätzlich vermieden werden, da ähnliche Beschwerdebilder auch bei anderen Erkrankungen auftreten können und nur ein Arzt die tatsächliche Ursache der Symptome zuverlässig feststellen kann.

Schwangere und Stillende: Warum der Nährstoff in dieser Lebensphase zählt

In der Schwangerschaft und Stillzeit erhöht sich der Bedarf an zahlreichen Mikronährstoffen spürbar. Dies trifft auch auf dieses B-Vitamin zu, das bei der Zellteilung und somit bei der Entwicklung des Kindes eine bedeutende Rolle spielt. Studien zeigen, dass ungefähr ein Drittel aller schwangeren Frauen nur grenzwertig niedrige Spiegel dieses Vitamins aufweist. Ein ausgeprägter Mangel an diesem B-Vitamin während der Schwangerschaft steht möglicherweise in Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für kindliche Fehlbildungen, weshalb eine ausreichende Versorgung der werdenden Mutter besondere Beachtung verdient und sorgfältig überwacht werden sollte. Stillende Mütter, die das Vitamin über die Muttermilch an ihr Kind weitergeben, sollten daher ebenfalls auf eine adäquate Zufuhr achten, da der Nährstoff für die gesunde Entwicklung des Säuglings von großer Bedeutung ist und ein Mangel bei der Mutter sich unmittelbar auf die Versorgung des Kindes auswirken kann. Schwangere benötigen täglich etwa 40 Mikrogramm dieses Vitamins. Eine Rücksprache mit dem behandelnden Gynäkologen hilft bei der Einschätzung des persönlichen Bedarfs.

Sportler und aktive Menschen: Der unterschätzte Nährstoffbedarf

Körperliche Aktivität steigert den Energieverbrauch und damit auch den Bedarf an Cofaktoren des Energiestoffwechsels. Dieses Vitamin ist an der Verwertung von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen beteiligt, weshalb Sportler besonders auf ihre Versorgung achten sollten. Ausdauersportler und Kraftsportler verlieren zudem über den Schweiß gewisse Mengen an wasserlöslichen Vitaminen. Bei intensivem Training oder Wettkampfvorbereitung kann der Bedarf bis zu 50 Prozent über dem Normalwert liegen. Auch für die Regeneration und den Muskelaufbau spielt eine ausreichende Versorgung eine Rolle. Wer sich für natürliche Nahrungsergänzung zur Leistungssteigerung interessiert, findet verschiedene Ansätze zur Unterstützung des Trainings. Eine abwechslungsreiche Ernährung mit Hülsenfrüchten, Nüssen, Vollkornprodukten und Eiern liefert gute Mengen des Vitamins auf natürlichem Weg.

Vegetarische und vegane Sportler im Fokus

Pflanzliche Ernährungsformen können bei sorgfältiger Planung alle notwendigen Nährstoffe liefern. Dennoch gilt dieses Vitamin als potenziell kritisch, da die besten Quellen tierischen Ursprungs sind – etwa Leber, Eigelb und Milchprodukte. Pflanzliche Alternativen wie Haferflocken, Sojabohnen und Champignons enthalten zwar auch nennenswerte Mengen, diese werden jedoch teilweise schlechter resorbiert. Vegane Athleten sollten daher besonders auf eine ausgewogene Lebensmittelauswahl achten. Bei intensivem Training kann eine gezielte Ergänzung sinnvoll sein. Hochwertige Präparate wie Biotin in Kombination mit anderen B-Vitaminen unterstützen den erhöhten Bedarf gezielt.

Die richtige Versorgung für den individuellen Bedarf sicherstellen

Eine bedarfsgerechte Zufuhr lässt sich durch unterschiedliche Ernährungsstrategien im Alltag gut erreichen. An erster Stelle steht eine ausgewogene Mischkost, die reichlich Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Nüsse enthält, während tierische Produkte nur in moderaten Mengen auf dem Speiseplan erscheinen sollten. Die folgenden Lebensmittel weisen einen besonders hohen Gehalt an diesem Nährstoff auf:

Rinderleber und andere Innereien (bis zu 100 Mikrogramm pro 100 g) Eigelb (circa 25 Mikrogramm pro Ei) Haferflocken und andere Vollkornprodukte (ca. 20 Mikrogramm pro 100 g) Sojabohnen und Sojaprodukte (ca. 60 Mikrogramm pro 100 g) Nüsse, insbesondere Erdnüsse und Walnüsse (10-30 Mikrogramm pro 100 g)

Bei erhöhtem Bedarf oder wenn die tägliche Ernährung nicht alle Anforderungen erfüllt, die der Körper für seine verschiedenen Stoffwechselprozesse benötigt, bieten Nahrungsergänzungsmittel eine praktische und leicht zugängliche Alternative zur Deckung des Nährstoffbedarfs. Nahrungsergänzungsmittel sollten jedoch nicht wahllos eingenommen werden, sondern am besten nach ärztlicher Beratung oder bei deutlichem Mehrbedarf. Die Kombination mit anderen B-Vitaminen steigert häufig die Wirksamkeit, weil diese Nährstoffe im Körper zusammenwirken. Da dieses Vitamin wasserlöslich ist und der Körper überschüssige Mengen, die nicht benötigt werden, einfach über die Nieren ausscheidet, ist eine Überdosierung in der Praxis so gut wie nicht möglich. Dennoch gilt: Eine gezielte Ergänzung nach persönlichem Bedarf ist der unkontrollierten Einnahme hoher Dosen vorzuziehen.





