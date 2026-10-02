Philip Rünz packt an: Als Paketbote durch Koblenz

Koblenz. Raus aus dem Auto springen, Kofferraum aufziehen, Pakete stapeln und dann im Laufschritt durch die Innenstadt – was ein bisschen klingt wie ein Geschwindigkeitsspiel in einer Fernsehshow gehört für viele Zustellerinnen und Zusteller zum Alltag. „Das geht teils ganz schon flott zu“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Philip Rünz. „Da braucht man Ausdauer und Power.“ Der Politiker spricht aus Erfahrung, denn er hat jüngst einen Praxistag als Paketbote bei der Deutschen Post / DHL absolviert – und kam dabei ganz schön ins Schwitzen.

Gemeinsam mit einem Team der Deutschen Post war Rünz auf Auslieferungstour durch die Koblenzer Innenstadt unterwegs, die teils für Anlieferungen nur bis ca. 10:30 Uhr zugänglich ist. Entsprechend zügig ging es von Tür zu Tür: Rünz belieferte Geschäfte, unter anderem mit ganzen Stapeln von Schuhkartons und anderen Waren, und Privatkunden. Er sammelte auch Sendungen ein, denn die gelben DHL-Autos fungieren quasi als mobile Briefkästen und nehmen unterwegs auch Post entgegen. Manch ein Kunde staunte nicht schlecht, den Abgeordneten in der DHL-Jacke zu entdecken. Längst ist Philip Rünz kein Unbekannter mehr.

Im Gespräch mit Peter Mayer, dem Regionalbeauftragten der DHL Group für Rheinland-Pfalz, Saarland und das südliche NRW, erhielt Philip Rünz zudem Einblicke in die aktuellen Herausforderungen des Unternehmens. Ein zentrales Thema war dabei der Fachkräftebedarf.

Ebenfalls ein Dauerbrenner: das Gewichtslimit für Pakete. Die Deutsche Post fordert inzwischen eine feste gesetzliche Grenze von 23 Kilogramm für die Ein-Personen-Zustellung verbindlich für alles Paketdienstleister, denn es gebe schlicht keine technischen Hilfsmittel, die das Schleppen in den 5. Stock effektiv erleichtern. „So viel ist klar: Eine Sackkarre hilft da nicht“, so Rünz.

Für den Landtagsabgeordneten war der Praxistag ein wichtiger Einblick in die reale Arbeitswelt vor Ort. „Wer politische Entscheidungen trifft, sollte wissen, wie sich diese im Alltag der Menschen auswirken. Und Paketzusteller machen einen sehr anstrengenden Job.“

BUZ1: Mit einem DHL-Team war der CDU-Landtagsabgeordnete Philip Rünz in der City unterwegs und lieferte Pakete aus. Foto: Henry Blomenkemper

BUZ2: Die Sackkarre hilft beim Transport von schweren Paketen – Im fünften Stock ist sie allerdings nutzlos. Foto Henry Blomenkemper