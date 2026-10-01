kovApp – die Bus-App für Koblenz

Eine App – alles drin: Mit der kovApp bietet die koveb ihren Fahrgästen ab Oktober erstmals ein digitales Komplettpaket für den öffentlichen Nahverkehr in Koblenz. Von der Fahrplanauskunft über den Linienweg bis hin zum Kauf von Tickets – künftig ist alles bequem in einer einzigen App verfügbar. „Unsere Fahrgäste erwarten digitale Angebote, die intuitiv funktionieren und den Alltag erleichtern. Mit der kovApp schaffen wir genau das: Alle wichtigen Informationen und Tickets sind künftig an einem Ort gebündelt. Das ist ein weiterer Schritt hin zu einem modernen, serviceorientierten ÖPNV in Koblenz“, erklärt koveb-Geschäftsführer Lars Hörnig.

Als Erweiterung der aktuellen D-Ticket-App vereint die kovApp das komplette Angebot der koveb: Neben einer intuitiven Fahrplanauskunft und der Visualisierung des Linienwegs auf der Stadtkarte können Nutzerinnen und Nutzer sowohl das Deutschlandticket als auch sämtliche Tickets des Verkehrsverbunds Rhein-Mosel direkt in der App erwerben. Für eine komfortable und sichere Bezahlung stehen Kreditkarte, Pay by Bank, Apple Pay und Google Pay zur Verfügung.

Darüber hinaus können Fahrgäste ein persönliches Profil anlegen und ihre Daten sowie ihre Tickets jederzeit selbst verwalten. „Für uns war entscheidend, die App konsequent aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer zu entwickeln. Wenige Klicks, eine klare Struktur und alle wichtigen Funktionen an einem Ort – so entsteht ein digitales Angebot, das dem Fahrgast wirklich einen Mehrwert bietet“, sagt Bereichsleiter Finanzen, Personal und IT, Christian Mund.

Die kovApp wird ab Oktober kostenlos im Apple App Store sowie im Google Play Store verfügbar sein. Besonders einfach gestaltet sich der Umstieg für bestehende Deutschlandticket-Kundinnen und -Kunden der koveb: Sie erhalten die App automatisch durch ein Update der bisherigen D-Ticket-App und können die neuen Funktionen ohne Neueinrichtung direkt nutzen.

Die kovApp auf einen Blick:

Die App für das gesamte Angebot der koveb, mit Fokus auf Koblenz und die Region

• Fahrplan

-Fahrplanauskunft mit Suchfunktion

-Linienweg

• Tickets

-Digitaler Ticketkauf (Netz Koblenz, Einzelfahrscheine und alle VRM-Tickets)

-Koveb eTicket ohne Chipkarte

• Abos

-Deutschlandticket

-Jahreskarte Festungsaufzug

-Weitere Abos

• Bezahlung per Kreditkarte, Pay by Bank, Apple Pay und Google Pay

• Ticket immer im Handy dabei

• Persönliches Profil zur einfachen Selbstverwaltung nach individuellem Bedarf

Foto: v.l. Lars Hörnig (Geschäftsführer SWK und koveb), Susanne Schaller (Fachbereichsleiterin Kommunikation und Marketing), Christian Mund (Bereichsleiter Finanzen, IT und Personal)

kovApp – die Bus-App für Koblenz