Am Volkstrauertag Sonntag, 19. November 2023 laden die Landesregierung Rheinland-Pfalz, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Landesverband Rheinland-Pfalz und die Stadt Koblenz zu einer Zentralen Gedenkveranstaltung in die Basilika St. Kastor ein. Die Veranstaltung beginnt um 11.00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst mit dem Dekan des Pastoralen Raumes Koblenz Thomas Darscheid und dem Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises Rolf Stahl. An den Gottesdienst schließt sich gegen 12.00 Uhr eine Gedenkstunde mit Totenehrung an. Musikalisch begleitet wird die Landesfeier durch die Singschule Koblenz unter der Leitung von Juliane Kathary und das Sinfonieorchester Musikfreunde St. Beatus unter der Leitung von Werner Höss. Neben Grußworten des rheinland-pfälzischen Innenministers Michael Ebling und des Oberbürgermeisters David Langner sowie einer Gedenkrede des Inspekteurs des Heeres Generalleutnant Alfons Mais wird auch die Koblenzer Friedensglocke zum Einsatz kommen.

Die Landesfeier zu Ehren der Opfer aller Kriege und Gewaltherrschaften anlässlich des Volkstrauertages fand zum letzten Mal im Jahr 2016 in Koblenz statt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen.

Foto (Stadt Koblenz/Thomas Preußer): Volkstrauertag 2022 auf dem Hauptfriedhof in Koblenz