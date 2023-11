In der Zeit vom 20. November bis 1. Dezember 2023 werden im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz die Asphaltfugen in der „Mayener Straße“ erneuert. Dabei ist der Abschnitt zwischen „Karl-Russell-Straße“ und „Johannesstraße“ betroffen.

Am Montag, den 20. November, wird die Baustelle eingerichtet und die Verkehrssicherung aufgebaut. Noch am gleichen Tag werden die Arbeiten beginnen. Abhängig von der Wetterlage werden die Arbeiten ca. zwei Wochen in Anspruch nehmen und voraussichtlich am Freitag, den 1. Dezember, abgeschlossen sein.

Um den Verkehr an der Baustelle vorbeizuleiten und um parkende Autos bei den Arbeiten nicht zu beschädigen, ist es notwendig, dass Parkverbote eingerichtet werden. Um die Zeit der Parkverbote so gering wie möglich zu halten, werden fertiggestellte Abschnitte sukzessive freigegeben.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden; wir bitten um Ihr Verständnis.