Ein Advent voller Glanz und Genuss

Lahnstein. Wenn sich die Stadt in warmes Lichtermeer und weihnachtlichen Duft hüllt, beginnt der „Lahnsteiner Winterzauber“. Vom 21. November bis 21. Dezember 2025 laden mehrere liebevoll gestaltete Märkte und Veranstaltungen in Ober- und Niederlahnstein zu einem besonderen vorweihnachtlichen Erlebnis ein.

Den Auftakt macht der Adventszauber in der Neugasse in Niederlahnstein. Dort verwandelt sich am Freitag, 21. November von 16.00 bis 22.00 Uhr und am Samstag, 22. November von 13.00 bis 22.00 Uhr eine kleine Gasse in ein funkelndes Winteridyll. Bewohner öffnen ihre festlich geschmückten Höfe, ortsnahe Kunsthandwerkerinnen und Künstlerinnen präsentieren ihre Werke und der Duft von Glühwein, frischen Waffeln und Bratwurst zieht durch die Straßen. Die feierliche Eröffnung übernimmt Oberbürgermeister Lennart Siefert, gemeinsam mit Vertretern des Kur- und Verkehrsvereins und der Rhein-Lahn-Nixe. Anschließend zeigt Toni’s Wollwerkstatt eine kreative Modenschau, bevor die Band Kabelbrand für musikalische Feststimmung sorgt. Am Samstag dürfen sich Kinder um 15.00 Uhr auf den Besuch des Nikolaus freuen. Um 18.000 Uhr wird eine handgefertigte Weihnachtskrippe zugunsten des Kinderhospiz Koblenz versteigert. Der Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken kommt ebenfalls einem guten Zweck zugute.

Am darauffolgenden Wochenende wird die Hintermauergasse zur Weihnachtsstraße. Am 29. und 30. November lädt die Närrische Turmgarde jeweils ab 12.00 Uhr zu ihrem traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Seit 1980 erwecken die Mitglieder mit viel Herzblut ihren eigenen Adventsmarkt zum Leben und schaffen eine warm leuchtende Kulisse voller Vorfreude. Hier gibt es hausgemachten Glühwein und Waffeln nach traditionellen Rezepten, Brat- und Currywurst, Kinderpunsch sowie handgefertigte Geschenkideen. Der Nikolaus ist an beiden Veranstaltungstagen vor Ort und wird sicher für leuchtende Augen sorgen.

Auch das Adventliche Treiben am Bürgerturm lädt zu einem gemütlichen Bummel ein. In vorweihnachtlicher Atmosphäre bieten Anwohner und Freunde der vorderen Hintermauergasse ausschließlich handgefertigte Waren an – von getöpferten Unikaten über kunstvolle Holzarbeiten bis hin zu gestrickten, genähten und gebastelten Geschenkideen. Auch kulinarisch bleiben keine Wünsche offen: Es wird Kaffee, Apfelpunsch, Glühwein, selbst gebackene Kuchen, Waffeln und herzhafte Reibekuchen mit Apfelmus angeboten. Der Markt findet am Samstag, 29. November und Sonntag, 30. November jeweils von 14.00 bis 20.00 Uhr rund um den historischen Bürgerturm an der Ecke Hintermauergasse / Frühmesserstraße statt.

Nur wenige Schritte weiter entsteht in der Rödergasse rund um den historischen Brunnen der stimmungsvolle Altstadt-Zauber mit einer vielfältigen Auswahl an nachhaltig hergestellten Produkten von kreativen Upcycling-Dekorationen über Liköre, Plätzchen und Stollen bis zu Essig, Duschgel und weihnachtlichen Dekoartikeln. Glühwein, Kaffee, Kinderpunsch, frisch gebackene Waffeln, Zuckerwatte, heiße Maronen und Popcorn sorgen zudem für das leibliche Wohl. An beiden Tagen findet jeweils um 16.00 Uhr ein gemeinsames Weihnachtssingen statt.

Kinder können vor Ort Wunschzettel schreiben, die anschließend an das Christkind weitergeleitet werden. Der Altstadt-Zauber ist am Samstag, 29. November von 12.00 bis 21.00 Uhr und am Sonntag, 30. November von 16.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Der festlich geschmückte Salhofplatz lädt an den zwei Adventswochenenden von Freitag, 28. November bis Sonntag, 07. Dezember zum stimmungsvollen Verweilen ein. Den Auftakt bildet der neue, gemütliche Schlemmermarkt unterhalb des Hexenturms. In weihnachtlicher Atmosphäre werden am ersten und zweiten Adventswochenende Grillspezialitäten, süße und herzhafte Leckereien, aromatischer Winzerglühwein und weitere winterliche Köstlichkeiten angeboten.

Eine besondere Attraktion ist die Glühweinwanderung mit den Lahnsteiner Gästeführern, die bei einem Rundgang durch die festlich beleuchtete Altstadt Geschichten und Anekdoten erzählen.

Am Freitag, 28. November sowie am Samstag, 06. Dezember findet jeweils um 17.15 Uhr das weihnachtliche Adventssingen unter der musikalischen Leitung von Karl Krämer statt.

Geöffnet ist jeweils freitags von 16.00 bis 22.00 Uhr, samstags von 14.00 bis 22.00 Uhr und sonntags von 14.00 bis 20.00 Uhr.

Der Nikolausmarkt auf dem Salhofplatz öffnet von Freitag, 05. Dezember bis Sonntag, 07. Dezember zu denselben Uhrzeiten seine Pforten. Feierlich eröffnet durch Oberbürgermeister Lennart Siefert und den Nikolaus höchstpersönlich, lädt er mit liebevoll dekorierten Ständen zum Bummeln ein, während das beliebte Adventsingen für fröhliche Stimmung sorgt. Kinder dürfen sich auf Überraschungen, kreative Mitmachaktionen und den Besuch des Nikolaus freuen.

Zum Abschluss des Lahnsteiner Winterzaubers lädt der Wintermarkt am Theater Lahnstein zu einem besonderen Erlebnis ein. Der Platz in der Johannesstraße 20 verwandelt sich in eine weiß dekorierte Winterwelt. In der festlichen Atmosphäre werden aromatischer Glühwein, heiße Cocktails und viele weitere weihnachtliche Getränke sowie Grillspezialitäten, Reibekuchen mit Apfelmus, Backfisch, Kibbeling, Calamari und verschiedene süße Spezialitäten angeboten.

An mehreren Verkaufsständen werden bestickte Tücher und Schürzen, fein gesägte Münzen sowie weitere liebevoll hergestellte Produkte angeboten, während Kinder sich auf ein Karussell freuen können.

Geöffnet ist vom 12. bis 14. Dezember und vom 19. bis 21. Dezember jeweils freitags und samstags von 12.00 bis 22.00 Uhr sowie sonntags von 12.00 bis 20.00 Uhr. Parallel dazu laufen im Theater die Komödie „Halbe Wahrheiten“ und das Weihnachtsstück „Adonis bekommt Besuch“.

Mit Handwerk, Musik, Genuss und einer großen Portion Herzlichkeit bietet der Lahnsteiner Winterzauber 2025 ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie – und lässt die Stadt in der Adventszeit in festlichem Glanz erstrahlen.

Weitere Informationen, das vollständige Programm und der Flyer finden sich auf www.visit-lahnstein.de/winterzauber.

Bildunterzeile

Der Lahnsteiner Winterzauber – sechs Märkte, ein Gefühl (Foto: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)