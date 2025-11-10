Musik – Krimi – Roman – Satire

Freitag, den 14.November 2025, um 19 Uhr

Brunnenhalle Bad Ems (HÄCKERS-Hotel)

Autorenlesung, Musik und gute Laune mit den

Autoren:

STEFAN ROHR

(Romane-Satire und mehr)

Der Erfolgsautor aus Bad Ems liest aus seinen bekannten

Werken.

DIETER AURASS

(ehemaliger Kriminalbeamter des BKA)

Der Erfolgsautor liest aus seinen Werken und erzählt darin

authentische Geschichten, die er als ehemaliger Ermittler in

dem Gebiet Terror- und Spionagebekämpfung erlebt hat.

LUKAS OTTE

(Sänger)

Man kennt Lukas Otte als Stimmungs- und

Partysänger. An diesem Abend wird er ganz andere

musikalische Töne präsentieren.

Passend zum literarischen Abend.

Dieser Abend ist zu Gunsten der Brauchtumspflege

der Bad Emser Karnevalsgesellschaft (EKG)

Eintritt: 11,00 €