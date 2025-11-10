Musik – Krimi – Roman – Satire
Freitag, den 14.November 2025, um 19 Uhr
Brunnenhalle Bad Ems (HÄCKERS-Hotel)
Autorenlesung, Musik und gute Laune mit den
Autoren:
STEFAN ROHR
(Romane-Satire und mehr)
Der Erfolgsautor aus Bad Ems liest aus seinen bekannten
Werken.
DIETER AURASS
(ehemaliger Kriminalbeamter des BKA)
Der Erfolgsautor liest aus seinen Werken und erzählt darin
authentische Geschichten, die er als ehemaliger Ermittler in
dem Gebiet Terror- und Spionagebekämpfung erlebt hat.
LUKAS OTTE
(Sänger)
Man kennt Lukas Otte als Stimmungs- und
Partysänger. An diesem Abend wird er ganz andere
musikalische Töne präsentieren.
Passend zum literarischen Abend.
Dieser Abend ist zu Gunsten der Brauchtumspflege
der Bad Emser Karnevalsgesellschaft (EKG)
Eintritt: 11,00 €
