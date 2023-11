Lahnstein. Der Lahnsteiner Stadtrat tagte am 09. November 2023 in den Konferenzräumen der Stadthalle Lahnstein.

Nach der Einwohnerfragestunde stellte Dr. Eckhard Braun vom Institut für Kulturwissenschaft der Universität Koblenz die Ergebnisse der Kulturnutzerstudie 2022 für die Region Koblenz-Mittelrhein vor. Die Studie, die mit Hilfe der Fachdienststelle Kommunalstatistik und Stadtforschung, der Universität Koblenz / Institut für Kulturwissenschaft und der Stadt Koblenz konzipiert worden war, deckte die acht Themenbereiche Interesse an Kulturbereichen, Veranstaltungsformate, Serviceleistungen, Digitale Formate, Zukunftsperspektiven, Barrieren, Digitale Angebote und Informationskanäle und Sonstiges ab. Hieraus lässt sich ableiten, wie das Kulturangebot in der Stadt noch weiter verbessert und auf die Kulturinteressierten angepasst werden kann. In welchen Bereichen die größten Interessen liegen, ist an der nachfolgenden Grafik abzulesen:

„Die Ergebnisse der Studie können wir sehr gut mit in die Haushaltsberatungen einfließen lassen, um die finanziellen Mittel zielgerichtet einzusetzen“, so OB Siefert nach der Präsentation der Kulturnutzerstudie.

Nachfolgend wurde über die beabsichtigte Beteilung der Stadt Lahnstein an der neu zu gründenden „Rhein in Flammen“ GmbH beraten. Für die Veranstaltung „Rhein in Flammen“ Spay bis Koblenz zeigte sich bislang die Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH (RPT) als Veranstalterin des wasserseitigen Teils verantwortlich. Diese Rolle wird die RPT 2024 nicht mehr einnehmen. Für die Durchführung des wasserseitigen Teils möchten die Kommunen Koblenz (vertreten durch die Koblenz-Touristik GmbH), Lahnstein, Braubach, VG Rhein-Mosel, Spay und Rhens eine Betreibergesellschaft gründen. Für die Beteiligung der Stadt Lahnstein ist nach derzeitigem Planungsstand ein Anteil am Stammkapital in Höhe von 4.500 Euro sowie ein Darlehen in Höhe von 20.700 Euro vorgesehen.

Der Stadtrat beschloss einstimmig, vorbehaltlich noch offener Punkte seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hinsichtlich der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags und der sonstigen Stellungnahme der ADD im Rahmen des Anzeigeverfahrens nach § 92 Abs. 2 Nr. 3 GemO die Beteiligung der Stadt Lahnstein an der neu zu gründenden „Rhein in Flammen“ GmbH mit dem oben genannten Anteil am Stammkapital sowie einem Darlehen.

Im Anschluss stimmte der Rat mehrheitlich zu, sich der Resolution für ein Tempolimit von 50 km/h für Güterzüge innerhalb der Ortschaften und Wohngebiete des Bürgernetzwerkes Pro Rheintal e. V. anzuschließen.

Der Rat bevollmächtigte die Verwaltung einstimmig, mit dem günstigsten Anbieter einen Gaslieferungsvertrag für den Zeitraum 2024/2025 abzuschließen.

Im Punkt Mitteilungen der Verwaltung stellte Oberbürgermeister Siefert das neue Corporate Design (CD) der Stadt Lahnstein vor, zu dem auch ein neues Logo gehört. Als zusätzliches Design-Element dient die Silhouette der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Lahnstein.

Weitere Informationen zum Stadtrat, den Mandatsträgern und anstehenden Sitzungsterminen ist unter www.lahnstein.de/stadt unter dem Punkt „Ratsinformationen für Bürger“ einsehbar.

Bildunterzeilen

Die Stadt Lahnstein präsentiert sich ab sofort in einem neuen Corporate Design. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)