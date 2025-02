Lahnstein. Die einzigartige Geländegestaltung des dreitägigen Openair-Festivals Lahneck Live ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und ein besonderes Highlight. Auch in diesem Jahr können Groß und Klein an diesem kreativen Prozess teilnehmen und das Festivalgelände an zwei Terminen aktiv mitgestalten.

Dabei spielt Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle: Es werden hauptsächlich Materialien genutzt, die entweder natürlich sind oder wiederverwertet werden können. Wer möchte, kann gerne eigene Materialien mitbringen.

Die Bastelaktionen finden jeweils von 11.00 bis 16.00 Uhr im Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ) statt und stehen allen offen – ob jung oder alt, ob allein oder als Gruppe. Wer nicht selbst basteln kann, hat die Möglichkeit, Materialien zu spenden.

Girlandenbasteln: Am 15. März 2025 werden kleine hängende, rechteckige Fähnchen in bunten Regenbogenfarben gestaltet, die an einer Schnur zu Girlanden zusammengesetzt werden. Für diese Aktion werden noch weiße Baumwolllaken und Acrylfarben benötigt.

Dosenbienen: Am 10. Mai 2025 entstehen aus Blechdosen niedliche Bienen. Sie werden gelb-schwarz bemalt und mit bemalten Kronkorken als Augen verziert. Saubere Dosen sollten im Vorfeld gesammelt und zum Termin mitgebracht werden.

Für die Stärkung zwischendurch gibt es ein gemeinsames Buffet. Ein kulinarischer Beitrag ist gerne willkommen!