Koblenz (ots) – Die Rettungskräfte konnten zwischenzeitlich das Wrack des Gyrokopters in mehr als 30 Meter Tiefe des Laacher Sees orten. In dem Wrack befindet sich eine Person, bei der es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den vermissten Piloten handelt.

Die Bergung des Wracks, also das Anheben an die Wasseroberfläche, dauert derzeit noch an.

Nach wie vor ist Absturzursache nicht geklärt.