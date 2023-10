Am Wochenende 21. und 22. Oktober wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Asphaltbelag in der „Bonner Straße“ in Fahrtrichtung Stadtauswärts teilweise erneuert.

Am Samstag, 21.10. wird um 16 Uhr die Verkehrssicherung aufgebaut und die Fräsarbeiten werden durchgeführt. Dabei wird die B9 voll gesperrt. Im Anschluss werden die Vorarbeiten durchgeführt. Die neue Asphaltschicht wird bereits einen Tag später am Sonntag, 22.10. eingebaut. Die Räumung der Baustelle ist ebenfalls für den 22. Oktober um 22 Uhr vorgesehen.

Die Umleitungsstrecken werden entsprechend ausgeschildert. Die Vollsperrung erfolgt ab der Europabrücke. Stadteinwärts ist die „Bonner Straße“ frei befahrbar.

Während der Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, wofür der Servicebetrieb um Verständnis bittet.