Theater, Musik, Lesung und Weinverkostung

Lahnstein. Die sommerliche Kulisse des Theatergartens der Stadt Lahnstein wird in diesem Jahr zur Bühne eines ganz besonderen kulturellen Erlebnisses: dem Lahnsteiner Theatersommer vom 31. Mai bis 30. Juni 2024.

Im Zuge der neuen Veranstaltungsreihe präsentiert das Theater Lahnstein rund um das Thema Wein Schauspiel, Musik und Literatur.

Im Theaterstück „Brigitte Bordeaux“ von Sergey Gößner erleben die Zuschauer eine Dorfidylle, die durch eine unerwartete Wendung auf den Kopf gestellt wird. Papa Herbert, bisher ein bodenständiger Winzer und engagiertes Mitglied der Dorfgemeinschaft, beschließt, von einem Tag auf den anderen als Frau zu leben. In hohem Tempo kreist das Geschehen um Herbert, nun Brigitte genannt, der seltsam starrköpfig und liebenswert selbstbewusst plötzlich im Zentrum der Aufmerksamkeit steht.

An zwei Abenden führt Musicalstar Bruno Grassini bei der „Sommernacht der Musicals“ die Gäste durch eine unvergessliche Best-Of-Musical-Night im sommerlichen Theatergarten.

Beim Weintasting „Feinherb bis extratrocken“ stellt Winzer Peter Hohn fünf erlesene Weine von seinem Weingut aus Leutesdorf vor. Dazu gibt es ein wein-literarisches Rahmenprogramm mit Grusel-Klassikern und unterhaltsamen Weinkrimis.

„Wein und Musica – eine Winzerweinprobe trifft italienische Musik“: Mit einem umfangreichen italienischen Repertoire von Klassik bis Popmusik unterhält Bruno Grassini musikalisch, während fünf erlesene Weinen des Weingutes Hohn aus Leutesdorf verkostet werden. Zu jedem Ticket ist zusätzlich und ausschließlich im Vorverkauf ein Winzerteller zubuchbar.

Weitere Informationen und alle Termine finden sich auf www.lahnstein.de/theater. Die Tickets sind online unter www.ticket-regional.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, darunter auch in der Touristinfo Lahnstein am Salhofplatz, erhältlich.

Bildunterzeilen:

Ab dem 31. Mai 2024 verwandelt sich der Lahnsteiner Theatergarten in eine sommerliche Veranstaltungskulisse. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)