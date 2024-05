Großer Theaterspaß an der Neuwieder Kinzing-Schule

Einfach mal in eine neue Rolle schlüpfen und die Welt aus einem anderen Blickwinkel sehen? Was für Schauspielerinnen und Schauspieler zum Berufsalltag gehört, erwies sich für die Schüler der Kinzing-Schule zunächst als ein wenig ungewohnt. Doch das war bei der Theaterprojektwoche überhaupt kein Problem, schließlich erhielten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier die nötige Zeit, um sich selbst zu erproben und sich auf die neue Situation einzustellen. Zudem bekamen sie fachkundige Unterstützung in Form von zwei Profis vom Theater „Requisit“ an die Seite gestellt. Mit ihnen gemeinsam übten die Sechstklässler Techniken des Improvisationstheaters ein und entdeckten dabei so manche neue Fähigkeit. Ihr frisch erworbenes Können präsentierten sie am Ende der Woche vor ihren Mitschülern auf der großen Bühne und ernteten dabei viel Applaus. Gerade introvertierte Schülerinnen und Schüler konnten vom Workshop profitieren und mit gestärktem Selbstbewusstsein in ihren Alltag zurückkehren.

Die theaterpädagogische Projektwoche wurde von Schulsozialarbeiter Marco Schneider organisiert und begleitet. Das „Unterstützungsprogramm Rheinland-Pfalz“ und der Förderverein der Kinzing-Schule Neuwied stellten die Finanzierung sicher.