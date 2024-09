Veranstalter: Kultursalon Koblenz www.kultursalonkoblenz.de in den Räumen der Kongress Koblenz

Kurfürstliches Schloß Leitung Petra Lötschert 0157-760 535 07 Eintritt frei.

Veranstaltungsgäste sind: Fr. Dr. Theis-Scholz, Angela Müller Valkyser (Koblenzer Kultur/Stiftung)

Dirk Crecelius (Koblenzer Schängel-Kultur) und andere

Kultur im Quartett

Samstag ab 17.30 Uhr im Schloß

Eintritt frei. Wer dieses Jahr noch einmal das Kurfürstliche Schloß von innen sehen möchte,

bekommt Gelegenheit, zumindest durch den tagenden Kultursalon Koblenz und seinen vier

Gästen, die die Kultur in Koblenz auf ihre Weise powern. Kultur als Gegenmittel der Verein-

samung durch Pandemie, eine Post-Operation.

Filmfestival Koblenz – wieder zu kleinen Preisen ins Kino gehen, diesmal in der Kufa( Kulturfabrik

Koblenz, Stadtteil Lützel. Start 29. September. Ein Beitrag der Universität Koblenz und dem Fachbereich

Kulturwissenschaften.

Kulturstufen

Mitte Juli bis Anfang Oktober jeden Mittwoch ab 19:00 Uhr Konzerte und guten Wein am Rhein am

Kurfürstlichen Schloß. Auch das „Ufer-Kino“ geht auf das Konto des Kulturvereins Koblenz.

St Martin mit Martinsfeuer

Alles, was verschwunden ist, taucht wieder auf, der Schutzpatron der Kinder und Armen auf dem Pferd, ein

Martinsfeuer am Deutschen Eck. Hier ist ist Koblenzer Schängel.Kultur am Werk.

Gemälde-Ankauf, Musikfestivals

Einiges steht auf dem Programm. Die Koblenzer KulturStiftung mit einem eigenen Förderfond berichtet

dazu mehr am 29. September im Schloß. Diese vier Kulturmacher lassen Koblenz nicht im Stich.

Wissen vergrößern

Was wissen die Koblenzer eigentlich über die Kulturlotsin, den Kulturpass? All das und einiges

mehr verraten Petra Lötschert und ihre vier Talkgäste im Schloß: Dr. Margit Theis-Scholz – 1. Vorsitzende

des Kulturvereins Koblenz e.V. und langjährige Dezernentin für Bildung und Kultur in dieser Stadt. Frau

Angela Müller-Valkyser – 1. Vorsitzende der Koblenzer KulturIStiftung und Geschäftsführerin einer Privatbank

für Unternehmer. Dr. Eckard Braun – Jurist und Filmfestival-Leiter der Universität Koblenz, Fachbereich

Kulturwissenschaften sowie Dirk Crecelius, Gründer der Koblenzer-Schängel-Kultur-2021 e.V., ehemaliger

Geschäftsführer der Koblenzer Karnevalsgesellschaft die „Gruuße“. Moderation: Salongründerin und Publizistin

Petra Lötschert.

Willkommen

Möglichkeit zu Publikumsfragen, -beiträgen sind am Ende der Veranstaltung vorgesehen. Willkommen im

Kurfürstlichen Schloß in den Clubräumen des GrandCafes, am 29. September, ab 17.30. Eintritt frei.

Programmseite – www.kultursalonkoblenz. de

