Am 21.07.2023 können die Museumsgäste mit der Erzählerin Anne Grammes in Märchen, Dichtungen und Geschichten eintauchen. Die Auswahl der kurzen Texte, die lebendig und kurzweilig vorgetragen werden, ist abgestimmt auf das Museumgelände mit seinen historischen Gebäuden und Einrichtungen. Gestartet wird um 16 Uhr am Kiosk aus Kaiserslautern.

nur mit Anmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl

06751-855880, info@freilichtmuseum-rlp.de

Treffpunkt: Kiosk aus Kaiserslautern

Über das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum

Das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum in Bad Sobernheim wurde in den 1970er Jahren gegründet und ist das zentrale Freilichtmuseum für Rheinland-Pfalz. Aus allen Landesteilen wurden bisher rund 40 historische Gebäude in das ca. 35 Hektar große Gelände transloziert. Sie vermitteln Wissen über den Alltag der ländlichen Bevölkerung vom ausgehenden Mittelalter bis in die neuere Geschichte. Viele Mitmachstationen laden zum Ausprobieren und Entdecken ein. Veranstaltungen und Aktionstage sowie Formate wie der Escape Room und „Living History“ bieten ein Programm für alle Altersgruppen. Das Gelände verbindet historische und ökologische Bildung mit Naherholung und Spielmöglichkeiten. Es bestehen enge Kooperationen mit Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.freilichtmuseum-rlp.de/.